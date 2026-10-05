IND vs WI: ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 'ਇੰਪੈਕਟ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਿ ਸੀਰੀਜ਼' ਦਾ ਅਵਾਰਡ
ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਨੂੰ 'ਇੰਪੈਕਟ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਿ ਸੀਰੀਜ਼' ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ।
Published : October 5, 2026 at 3:47 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਹੀ। ਲੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 406 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੋਹਰਾ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ। ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 351 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਈ ਹੋਪ ਨੇ ਅਜੇਤੂ 162 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਲੜੀ 2-1 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (BCCI) ਨੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਗੁੱਟ ਦੇ ਸਪਿਨਰ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਨੂੰ 'ਇੰਪੈਕਟ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਸੀਰੀਜ਼' ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣਿਆ। ਕੁਲਦੀਪ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਕੁੱਲ ਸੱਤ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਹ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ 200 ਵਿਕਟਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਸਪਿਨਰ ਵੀ ਬਣ ਗਏ।
Fastest Indian spinner to 200 ODI wickets⚡ Leading wicket-taker of the #INDvWI ODI series 🎯 Any guesses for the 𝙄𝙢𝙥𝙖𝙘𝙩 𝙋𝙡𝙖𝙮𝙚𝙧 𝙤𝙛 𝙩𝙝𝙚 𝙎𝙚𝙧𝙞𝙚𝙨? 🏅🤔 🔽 Watch | #TeamIndia | @mflone_ | @imkuldeep18 https://t.co/JZMZB1EoCl— BCCI (@BCCI) October 4, 2026
ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ?
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਯੋਗੇਸ਼ ਪਰਮਾਰ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਿਟਨੈਸ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਪਰਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੜੀ ਜਿੱਤਣ 'ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ। ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ 200 ਵਿਕਟਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਇਸ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ - ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਵਿਕਟਕੀਪਰ-ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਸਿਹਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਤਣ 'ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਿਹਰਾ ਸ਼ੁਭੀ (ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ), ਵਿਰਾਟ ਭਾਈ, ਕੇਐਲ ਭਾਈ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤ੍ਰਿਵੇਂਦਰਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੈਸ਼ਨ ਸਨ।"
ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਵੀ ਉਸ ਟੀ-20 ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਲੜੀ ਖੇਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਮੰਗਲਵਾਰ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 9, 11, 14 ਅਤੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਂਚੀ, ਇੰਦੌਰ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਰੀਅਰ
ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ 19 ਟੈਸਟ, 124 ਵਨਡੇ ਅਤੇ 54 ਟੀ-20 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ। ਉਸ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ 50 ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 201 ਵਿਕਟਾਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ 100 ਵਿਕਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ 100 ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਨੇ 19 ਰੈੱਡ-ਬਾਲ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ 80 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ।
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