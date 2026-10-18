ਪੰਜਵਾਂ ਮੈਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਰੱਦ, T20 ਸੀਰੀਜ਼ 2-2 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ 5 ਮੈਚਾਂ ਦੀ T20 ਲੜੀ 2-2 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਰਹੀ।
Published : October 18, 2026 at 7:25 AM IST
IND vs WI 5th T20I: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਚਿੰਨਾਸਵਾਮੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਪੰਜਵਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ T20I ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ 2-2 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ।
An entertaining series comes to an end 🤝 🎥 BCCI Hon. Treasurer Mr A. Raghuram Bhat presents the @mflone_ T20I Series trophy to #TeamIndia Captain Shreyas Iyer and West Indies Captain Shai Hope 🏆 #INDvWI https://t.co/iKA8vx68ba— BCCI (@BCCI) October 17, 2026
ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਮੈਚ ਦੋ ਘੰਟੇ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਨੌਂ ਓਵਰ ਪ੍ਰਤੀ ਓਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਪਾਰੀ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਨੇ ਫਿਰ ਖੇਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੰਪਾਇਰਾਂ ਨੇ ਮੈਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਚ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਮਨ ਧੀਰ ਨੇ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 7.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 118 ਦੌੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 10 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 30 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਧੀਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਅਜੇਤੂ 24 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।
ਮੈਚ ਰਾਤ 10:18 ਵਜੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ, ਮੈਚ ਰਾਤ 9:15 ਵਜੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਖੇਡ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਾਤ 10:03 ਵਜੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਜ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਤ 10:21 ਵਜੇ ਦਾ ਕੱਟਆਫ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੀਂਹ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੈਚ ਰਾਤ 10:18 ਵਜੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
Nothing to separate the two sides! The #INDvWI T20I series ends in a hard-fought 2-2 draw 🏆 Well played @windiescricket 🤝 #TeamIndia | @mflone_ https://t.co/hctZnBzn2D— BCCI (@BCCI) October 17, 2026
ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ
ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ, ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ਾਈ ਹੋਪ ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਚਾਰ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 261 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਮੈਚ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਲੇਇੰਗ 11 ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮਯੰਕ ਯਾਦਵ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ ਨੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਰੈੱਡੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਲੇਇੰਗ 11 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਪਲੇਇੰਗ-11
ਭਾਰਤ: ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ (wk), ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਇਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ, ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (c), ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਨਮਨ ਧੀਰ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਯਾਦਵ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼: ਸ਼ਾਈ ਹੋਪ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ/ਕਪਤਾਨ), ਜਵੇਲ ਐਂਡਰਿਊ, ਸ਼ਿਮਰੋਨ ਹੇਟਮਾਇਰ, ਰੋਵਮੈਨ ਪਾਵੇਲ, ਸ਼ੇਰਫੇਨ ਰਦਰਫੋਰਡ, ਰੋਮਾਰੀਓ ਸ਼ੈਫਰਡ, ਰੋਸਟਨ ਚੇਜ਼, ਕੀਮੋ ਪਾਲ, ਸ਼ਾਮਰ ਸਪ੍ਰਿੰਗਰ, ਗੁਡਾਕੇਸ਼ ਮੋਤੀ, ਸ਼ਮਰ ਜੋਸੇਫ।