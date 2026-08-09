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ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ! 9 ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਏ ਜ਼ਖਮੀ, ਜਾਣੋ ਕੌਣ-ਕੌਣ ?

ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।

TEAM INDIA INJURED PLAYERS
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 9, 2026 at 2:18 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਖੇਡਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਸੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਅਣਉਪਲਬਧ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈੱਡੀ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ 'ਏ' ਟੀਮ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ 'ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ 'ਏ' ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਖੱਬੇ ਗੋਡੇ ਦੀ ਸੱਟ ਤੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ

ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਖੱਬੇ ਗੋਡੇ ਦੀ ਸੱਟ ਤੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਾਰਡਿਫ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਦੂਜੇ ਵਨਡੇ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ, ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 29 ਸਾਲਾ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਆਕਿਬ ਨਬੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੌਰੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਇਰਲੈਂਡ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕੇ

ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈੱਡੀ ਖੱਬੇ ਕਵਾਡ੍ਰਿਸੈਪਸ ਦੀ ਸੱਟ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਇਰਲੈਂਡ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਘਰੇਲੂ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ।

ਆਕਾਸ਼ ਦੀਪ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਖਿਚਾਅ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ ਹੈਮਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਸੱਟ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਪ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਖਿਚਾਅ ਕਾਰਨ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਂਗਲੀ ਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਭਿਆਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ, ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਅਤੇ ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।

ਜ਼ਖਮੀ ਖਿਡਾਰੀ

  • ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ - ਹੈਮਸਟ੍ਰਿੰਗ
  • ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ - ਪੱਟ ਵਿੱਚ ਖਿਚਾਅ
  • ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ - ਗੋਡੇ ਵਿੱਚ ਸੋਜ
  • ਨਿਤੀਸ਼ ਰੈਡੀ - ਹੈਮਸਟ੍ਰਿੰਗ
  • ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ - ਪੱਟ ਵਿੱਚ ਖਿਚਾਅ
  • ਆਕਾਸ਼ ਦੀਪ - ਪਿੱਠ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰ
  • ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ - ਪੈਰ ਦੀ ਸੱਟ
  • ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ - ਸੱਜੀ ਉਂਗਲੀ ਦੀ ਸੱਟ
  • ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ - ਪੱਟ ਵਿੱਚ ਖਿਚਾਅ

ਭਾਰਤੀ ਟੈਸਟ ਟੀਮ

ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ, ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ, ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ, ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਮਾਨਵ ਸੁਥਾਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ, ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਗੁਰਨੂਰ ਬਰਾੜ, ਦੇਵਦੱਤ ਪਡੀਕਲ, ਸਰਾਂਸ਼ ਜੈਨ, ਆਕੀਬ ਨਬੀ।

SL ਬਨਾਮ IND ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਨੁਸੂਚੀ

  • ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ: 15-19 ਅਗਸਤ, ਗਾਲੇ
  • ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ: 23-27 ਅਗਸਤ, ਕੋਲੰਬੋ

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TEAM INDIA INJURED PLAYERS

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