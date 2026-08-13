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IND vs SL ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੁਫ਼ਤ 'ਚ ਮੈਚ?

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋ ਵੇਰਵੇ...

WHERE TO WATCH IND VS SL 1ST TEST
ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 13, 2026 at 8:56 PM IST

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IND vs SL Test live streaming: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਗਾਲੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਿਆਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਅਭਿਆਸ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰਾ ਹੈ।

ਇਹ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ (WTC) ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਖੇਡੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਜਮਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਰਨ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਲੜੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

IND vs SL: ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ 2008 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 46 ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 22 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, 7 ਹਾਰੇ ਹਨ ਅਤੇ 17 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ।

IND vs SL ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਣਾ?

ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਮੈਚ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋਨੀ ਸਪੋਰਟਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੋਲ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਮੈਚਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਨੀ ਸਪੋਰਟਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਮੈਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਮੈਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਨੀ LIV ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ ਪੈਣਗੇ।

IND vs SL SL ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਮੈਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ DD ਸਪੋਰਟਸ 'ਤੇ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਮੈਚ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ DD ਮੁਫ਼ਤ ਡਿਸ਼ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਟੀਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ

ਭਾਰਤ: ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ, ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਮਾਨਵ ਸੁਥਾਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ, ਪ੍ਰਸੀਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਗੁਰਨੂਰ ਬਰਾੜ, ਦੇਵਦੱਤ, ਸਰਾਜ਼ਬੀਨ, ਸਰਾਜ਼ਬੀਨ, ਆਕਿਬ ਨਬੀ ਅਤੇ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਖਾਨ।

ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ: ਧਨੰਜਯਾ ਡੀ ਸਿਲਵਾ (ਕਪਤਾਨ), ਕਮਿੰਦੂ ਮੈਂਡਿਸ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਲਾਹਿਰੂ ਉਦਾਰਾ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਦੁਸ਼ਕਾ, ਦਿਨੇਸ਼ ਚਾਂਦੀਮਲ, ਪਾਸਿੰਦੂ ਸੂਰੀਆਬੰਦਰਾ, ਸੋਨਲ ਦਿਨੁਸ਼ਾ, ਨਿਰੋਸ਼ਨ ਡਿਕਵੇਲਾ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਰਮੇਸ਼ ਮੈਂਡਿਸ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਜੈਸੂਰੀਆ, ਨੁਥਾਨਯਾ, ਰਾਵਨਾਥਾਏ, ਮਿਆਲਨ, ਅਸਾਧਨ ਲਾਹਿਰੂ ਕੁਮਾਰਾ, ਵਿਸ਼ਵਾ ਫਰਨਾਂਡੋ ਅਤੇ ਦਿਲਸ਼ਾਨ ਮਦੁਸ਼ੰਕਾ।

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