IND vs SL: ਸਰਫਰਾਜ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ, ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ ਬਾਹਰ! ਮੁਹੰਮਦ ਕੈਫ ਨੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਚੁਣੀ ਪਲੇਇੰਗ 11
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਦੋ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਗਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
Published : August 11, 2026 at 11:05 AM IST
Dhruv Jurel Or Sarfaraz Khan: ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟੈਸਟ ਸੈੱਟਅੱਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਸਕੇਗਾ। ਦੇਵਦੱਤ ਪਡੀਕਲ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਅਭਿਆਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਨੰਬਰ ਤਿੰਨ ਸਥਾਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਕੈਫ ਨੇ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਖਾਨ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਖਾਨ ਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਸਪਿਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਧੀਆ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਲੇ ਦੀ ਪਿੱਚ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।
'ਸਰਫਰਾਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਬੈਸਟ-11 ਵਿੱਚ' ਆਉਂਦਾ
ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਕੈਫ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੀਮ ਲਈ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, 'ਜੁਰਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।' ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।"
"ਪਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਖਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰ 5 ਜਾਂ ਨੰਬਰ 6 'ਤੇ ਸਪਿਨ ਖੇਡਣ ਦੀ ਉਸਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਸਪਿਨ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ।"
ਸਰਫਰਾਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਸਰਫਰਾਜ਼ ਖਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 37.10 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 371 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਕੜਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜੁਰੇਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
ਕੈਫ ਨੇ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਜੁਰੇਲ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਫਾਰਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਅਭਿਆਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 18 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਜੁਰੇਲ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 10 ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 34.14 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 478 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਕੜਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕੈਫ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਪਲੇਇੰਗ-11
ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ, ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ, ਦੇਵਦੱਤ ਪਡਿੱਕਲ, ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ, ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ, ਸਰਫਰਾਜ਼ ਖਾਨ, ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ, ਮਾਨਵ ਸੁਥਾਰ/ਸਰਾਂਸ਼ ਜੈਨ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ, ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ।
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ
ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਕੇਐੱਲ ਰਾਹੁਲ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ, ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਮਾਨਵ ਸੁਥਾਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ, ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਗੁਰਨੂਰ ਬਰਾੜ, ਦੇਵਦੱਤ ਪਡਿੱਕਲ, ਸਾਰਾਂਸ਼ ਜੈਨ, ਆਕਿਬ ਨਬੀ, ਸਰਫਰਾਜ ਖਾਨ।