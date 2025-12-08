ETV Bharat / sports

IND vs SA T20: ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਖਿਡਾਰੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਤਿਆਰ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ T20 ਸੀਰੀਜ਼ 9 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

IND VS SA T20 SERIES 2025
ਭਾਰਤ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ T20 ਸੀਰੀਜ਼ 2025 (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 8, 2025 at 1:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

IND vs SA T20 Series 2025: ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਵਨਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹੁਣ T20I ਸੀਰੀਜ਼ ਖੇਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ T20I ਸੀਰੀਜ਼ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਕਟਕ ਦੇ ਬਾਰਾਬਤੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ T20I ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਸੱਟ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਗਰਦਨ ਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਤਵਾਰ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗਿੱਲ BCCI ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਦੀ ਸੱਟ ਲਈ ਰਿਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ T20I ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ T20I ਓਪਨਿੰਗ ਸਾਥੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਟੀਮ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।

ਲੜੀ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਪਤਾਨ

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ, ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਨੇ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਲੜੀ 0-2 ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਪਰ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ 2-1 ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਟੀ-20 ਆਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨ ਇਨ ਬਲੂ ਨੇ 2024 ਦੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਟੀ-20 ਆਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ।

IND ਬਨਾਮ SA T20 ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ

  • ਪਹਿਲਾ T20: 9 ਦਸੰਬਰ, ਕਟਕ, ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ
  • ਦੂਜਾ T20: 11 ਦਸੰਬਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ), ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ
  • ਤੀਜਾ T20: 14 ਦਸੰਬਰ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ
  • ਚੌਥਾ T20: 17 ਦਸੰਬਰ, ਲਖਨਊ, ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ
  • ਪੰਜਵਾਂ T20: 19 ਦਸੰਬਰ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀ T20I ਟੀਮ

ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ (ਕਪਤਾਨ), ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਜਿਤੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ।

TAGGED:

IND VS SA T20 SERIES SCHEDULE
IND VS SA 1ST T20 2025
SHUBMAN GILL RETURN
ਭਾਰਤ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ T20 ਸੀਰੀਜ਼ 2025
IND VS SA T20 SERIES 2025

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.