10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਜਾਣੋ ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ ਅਤੇ ਟੀ-20 ਰਿਕਾਰਡ
India vs South Africa T20: ਆਓ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਟੀ-20 ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ।
Published : December 8, 2025 at 5:10 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਮੰਗਲਵਾਰ, 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਕਟਕ ਦੇ ਬਾਰਾਬਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਾਸ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਏਡੇਨ ਮਾਰਕਰਾਮ ਕੋਲ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਿਆ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਸੀਰੀਜ਼ ਖੇਡੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਰਾਅ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਓ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ।
Winning has become a habit 💥— Star Sports (@StarSportsIndia) December 7, 2025
Team India’s T20I run post the 2024 World Cup speaks for itself - ready for the next challenge 👀#INDvSA, 1st T20I 👉 TUE, 9th DEC, 6:00 PM pic.twitter.com/dv9csNupkS
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਟੀ-20 ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 31 ਟੀ-20 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ 18 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 12 ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਟੀਮ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਅਫ਼ਰੀਕਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖੇਗਾ। ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਟੀ-20 ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਟੀ-20 ਲੜੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜੀ 2012 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੀ ਟੀ-20 ਲੜੀ ਖੇਡੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਲੜੀ 2-0 ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ।
ਹੁਣ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 12 ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਖਰੀ 13 ਦੁਵੱਲੀਆਂ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 2023/24 ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਡਰਾਅ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ 1-1 ਨਾਲ ਡਰਾਅ 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਹੁਣ, ਭਾਰਤ ਇਸ ਘਰੇਲੂ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਧਮਾਲ ਮਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।