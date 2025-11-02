ETV Bharat / sports

ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਫਾਈਨਲ ਟੱਕਰ ਅੱਜ, ਜਾਣੋ ਪਿੱਚ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਕਾਰਡ

IND W vs SA W Final: ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਮਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।

India vs South Africa final clash today
ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਮਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 2, 2025 at 10:25 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਪਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਆਈਸੀਸੀ ਮਹਿਲਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੈਂਪੀਅਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਾਰ (2005 ਅਤੇ 2017) ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ।

2005 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ 216 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ 98 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। 2017 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ 229 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 9 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਦੋ ਫਾਈਨਲ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਹੁਣ ਐਤਵਾਰ (2 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਭਿੜਨਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਡੀ.ਵਾਈ. ਪਾਟਿਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਦੌੜ-ਭੱਜ ਵਾਲੀ ਪਿੱਚ 'ਤੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ

ਇੱਥੇ ਪਿੱਚ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌੜਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਡੇ ਗਏ ਕੁਝ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੋਵਾਂ ਨੇ 724 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੇਮੀਮਾਹ ਰੌਡਰਿਗਜ਼ (127) ਅਤੇ ਪੀਵੀ ਲਿਚਫੀਲਡ (119)।

ਡੀਵਾਈ ਪਾਟਿਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਗੇਂਦ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਪਿਨਰ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਸਪਿਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੌੜਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਆਫ ਸਪਿਨਰ ਦੀਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਾਲ ਘੁੰਮਾਇਆ, ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 34 ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ 13 ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਟੀਮ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਹਾਲੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। 339 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।

ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਭਾਰਤ ਲਈ, ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ, ਜਿਸਨੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਅੱਠ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਕੜਾ ਅਤੇ ਦੋ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਨਾਲ 389 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟੀਮ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ (8 ਮੈਚ - 240 ਦੌੜਾਂ) ਅਤੇ ਜੇਮੀਮਾ ਰੌਡਰਿਗਜ਼ (7 ਮੈਚ - 268) 'ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੱਟਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰਰ ਪ੍ਰਤੀਕਾ ਰਾਵਲ (7 ਮੈਚ - 308 ਦੌੜਾਂ) ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ (8 ਮੈਚ - 17 ਵਿਕਟਾਂ) 'ਤੇ ਟਿਕਾਈ ਰੱਖੇਗੀ, ਜੋ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨੀ ਨੇ ਵੀ 13 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਗੌਰ ਦੇ ਵੀ 9 ਵਿਕਟਾਂ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਪਤਾਨ ਲੌਰਾ ਵੋਲਵਾਰਡਟ (8 ਮੈਚ - 470 ਦੌੜਾਂ, 1 ਸੈਂਕੜਾ, 1 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ) ਹੈ। ਲੌਰਾ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, 20 ਚੌਕਿਆਂ ਅਤੇ 4 ਛੱਕਿਆਂ ਨਾਲ 169 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰੀਜ਼ਾਨ ਕੈਪ (12 ਵਿਕਟਾਂ) ਅਤੇ ਨੋਨਕੁਲੁਲੇਕੋ ਮਲਾਬਾ (12 ਵਿਕਟਾਂ) ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਖਿਤਾਬੀ ਮੈਚ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ, ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ (24), ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ (24), ਅਤੇ ਰਿਚਾ ਘੋਸ਼ (26) ਨੇ ਛੋਟੇ ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਗੌੜ (1), ਰਾਧਾ ਯਾਦਵ (1), ਅਤੇ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ (1) ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।

ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ

ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਚ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰ ਸਪੋਰਟਸ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦਾ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਜੀਓ ਹੌਟਸਟਾਰ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਚ ਡੀਡੀ ਸਪੋਰਟਸ 'ਤੇ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

TAGGED:

SPORTS NEWS
WORLD CUP FINAL
WOMENS WORLD CUP FINAL 2025
INDIA VS SOUTH AFRICA FINAL
IND VS SA WOMENS WORLD CUP

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੀਣ ਲਈ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ? ਜਾਣੋ ਖਾਸ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਰਾਜ਼

ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਖਾਓ ਦਹੀਂ, ਹੋ ਸਕਦੇ ਇਹ ਸਿਹਤ ਨੁਕਸਾਨ

ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਓ ਕਾਲਾ ਨਮਕ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਅਸਰ

ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਲੱਛਣ, ਜਾਣੋ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.