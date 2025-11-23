ETV Bharat / sports

IND vs SA: ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਅੰਤ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਸਕੋਰ 247/6

IND vs SA 2nd Test Day 1: ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੁੱਲ 81.5 ਓਵਰ ਖੇਡੇ ਗਏ।

IND VS SA 2ND TEST
IND vs SA: दूसरे टेस्ट का पहले दिन खत्म (AP PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 23, 2025 at 7:41 AM IST

2 Min Read
IND vs SA 2nd Test: ਟਾਸ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 6 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 247 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਕਾਇਲ ਵੇਰੇਨ (1) ਅਤੇ ਸੇਨੂਰਨ ਮੁਥੁਸਾਮੀ (25) ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਜੇਤੂ ਰਹੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੁਮਰਾਹ, ਸਿਰਾਜ ਅਤੇ ਜਡੇਜਾ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ।

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਓਪਨਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 82 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਮਾਰਕਰਾਮ ਨੇ 38 ਅਤੇ ਰਿਕੇਲਟਨ ਨੇ 35 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ 82 ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਕੋਰ ਨਾਲ ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਪਰਤ ਗਏ।

ਫਿਰ ਸਟੱਬਸ ਅਤੇ ਬਾਵੁਮਾ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਿਕਟ ਲਈ ਅਰਧ-ਸੈਂਕੜਾ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। 82 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿਕਟ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ 166 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਵਿਕਟ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਬਾਵੁਮਾ 41 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਵਿਕਟ ਗੁਆ ਬੈਠਾ। ਟ੍ਰਿਸਟਨ ਸਟੱਬਸ ਫਿਰ 49 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕੋਰ 183 'ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜ਼ੋਰਜੀ ਨੇ 28 ਅਤੇ ਮਲਡਰ ਨੇ 13 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।

ਇਹ ਮੈਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ 30 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 0-1 ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਗੁਹਾਟੀ ਟੈਸਟ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖੇਗਾ।

ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ। ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੀ. ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈੱਡੀ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਲੇਇੰਗ 11 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ, ਕੋਰਬਿਨ ਬੋਸ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੇਨੂਰਨ ਮੁਥੁਸਾਮੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ 11 ਖਿਡਾਰੀ

ਭਾਰਤ: ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ, ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ, ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ, ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ, ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ (ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈੱਡੀ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ।

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ: ਏਡਨ ਮਾਰਕਰਮ, ਰਿਆਨ ਰਿਕਲਟਨ, ਵਿਆਨ ਮਲਡਰ, ਟੇਂਬਾ ਬਾਵੁਮਾ (ਕਪਤਾਨ), ਟੋਨੀ ਡੀ ਜ਼ੋਰਜ਼ੀ, ਟ੍ਰਿਸਟਨ ਸਟੱਬਸ, ਕਾਇਲ ਵੇਰੇਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਮਾਰਕੋ ਜੈਨਸਨ, ਸੇਨੂਰਨ ਮੁਥੁਸਾਮੀ, ਸਾਈਮਨ ਹਾਰਮਰ ਅਤੇ ਕੇਸ਼ਵ ਮਹਾਰਾਜ।

IND VS SA 2025
IND VS SA 2ND TEST DAY 1
ਗੁਹਾਟੀ ਟੈਸਟ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ
ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ
IND VS SA 2ND TEST

