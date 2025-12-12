ETV Bharat / sports

ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਜੁੜਿਆ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਰਿਕਾਰਡ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਨੰਬਰ 1 ਗੇਂਦਬਾਜ਼

ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੂਜੇ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਰਿਕਾਰਡ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਹੋਰ ਜਾਣੀਏ।

INDIA VS SOUTH AFRICA 2ND T20
ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 12, 2025 at 12:29 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਟਾਰ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਅਣਚਾਹੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਜੇ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।

ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਜੁੜਿਆ ਰਿਕਾਰਡ

ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 13.50 ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 54 ਦੌੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਮੈਚ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 9 ਵਾਈਡ ਗੇਂਦਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਵਰ ਵਿੱਚ 7 ​​ਦੌੜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਚ ਦਾ 11ਵਾਂ ਓਵਰ ਸੁੱਟਣ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਣਚਾਹੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰ ਲਿਆ।

ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੇਂਦਾਂ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ 'ਚ ਨੰਬਰ 1 ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨਵੀਨ-ਉਲ-ਹੱਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੇਂਦਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਗਏ ਹਨ।

ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ (IANS)

ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਵੀਨ-ਉਲ-ਹੱਕ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ

ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਲੜੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ 11ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 13 ਗੇਂਦਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 7 ​​ਵਾਈਡ ਗੇਂਦਾਂ ਅਤੇ 6 ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੇਂਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨਵੀਨ-ਉਲ-ਹੱਕ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਹਰਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 13 ਗੇਂਦਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਸਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 7 ਵਾਈਡ ਗੇਂਦਾਂ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੇ 7 ਵਾਈਡ ਗੇਂਦਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੀਨ-ਉਲ-ਹੱਕ ਨੇ ਇੱਕ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 6 ਵਾਈਡ ਗੇਂਦਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਹਨ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੇਂਦਾਂ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ

  • 13 - ਨਵੀਨ-ਉਲ-ਹੱਕ ਬਨਾਮ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ, ਹਰਾਰੇ, 2024
  • 13 - ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ, 2025
  • 12 - ਸਿਸਾਂਡਾ ਮਗਾਲਾ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ, 2021

ਭਾਰਤ-ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਮੈਚ ਸਥਿਤੀ

ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 213 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। 214 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ 19.1 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 162 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਚ 51 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਨੇ 62 ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਲਈ ਕੁਇੰਟਨ ਡੀ ਕੌਕ ਨੇ 90 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਓਟਨੀਏਲ ਬਾਰਟਮੈਨ ਨੇ 4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 26 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।

