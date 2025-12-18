ETV Bharat / sports

ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਚੌਥਾ T20I ਰੱਦ, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਏਕਾਨਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਾਰਨ ਮੈਚ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ।

INDIA VS SOUTH AFRICA
ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਚੌਥਾ T20I ਰੱਦ, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 18, 2025 at 10:48 AM IST

ਲਖਨਊ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਭਾਰੀ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵੀ ਗੇਂਦ ਸੁੱਟੇ ਬਿਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਏਕਾਨਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਅੰਪਾਇਰਾਂ ਨੇ ਟਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਪਰ ਖਰਾਬ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ ਮੈਚ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਚ ਭਾਰੀ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1998 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਭਾਰੀ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਚੌਥੇ ਟੀ-20ਆਈ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼

ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮੈਚ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦ ਇੰਨੀ ਸੰਘਣੀ ਸੀ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਸਟੈਂਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਮੈਚ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।"

ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਕਦੋਂ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ 2-1 ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਰਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ
ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀ ਮੈਚ ਰੱਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਐਕਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁਣ ਲਖਨਊ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਧੁੰਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਧੂੰਆਂ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਖਨਊ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ। 'ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਢੱਕੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਹੋ'।"

4TH T20I MATCH
ਏਕਾਨਾ ਸਟੇਡੀਅਮ
ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ
ਮੈਚ ਰੱਦ
INDIA VS SOUTH AFRICA

