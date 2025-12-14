ETV Bharat / sports

IND vs SA: ਭਾਰਤ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ, ਬੁਮਰਾਹ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ਰ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ

IND vs SA 3rd T20: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਤੀਜਾ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ।

INDIA VS SOUTH AFRICA 3RD T20
ਭਾਰਤ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 14, 2025 at 7:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਲੜੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਮੈਚ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਐਡਮ ਮਾਰਕਰਾਮ ਨੇ ਟਾਸ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਮਾਰਕਰਾਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਬਦਲਾਅ

ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਮੈਚ ਲਈ ਦੋ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਰਕਰਾਮ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਮਿਲਰ, ਲਿੰਡੇ ਅਤੇ ਸਿਪਾਮਲਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੋਸ਼, ਨੌਰਟਜੇ ਅਤੇ ਸਟੱਬਸ ਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਕਪਤਾਨਾਂ ਨੇ ਟਾਸ 'ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਟਾਸ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੈਦਾਨ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਪਿੱਚ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਆਏ ਹਨ।"

ਟਾਸ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਰਕਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਖੇਡ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਵਿਕਟ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਡੇਵਿਡ ਮਿਲਰ, ਜਾਰਜ ਲਿੰਡੇ, ਅਤੇ ਲੂਥੋ ਸਿਪਾਮਲਾ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਕੋਰਬਿਨ ਬੋਸ਼, ਐਨਰਿਚ ਨੌਰਟਜੇ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਸਟਨ ਸਟੱਬਸ ਆਏ ਹਨ।"

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪਲੇਇੰਗ 11

ਭਾਰਤ - ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ, ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ (ਕਪਤਾਨ), ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਜਿਤੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ।

ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ - ਰੀਜ਼ਾ ਹੈਂਡਰਿਕਸ, ਕਵਿੰਟਨ ਡੀ ਕਾਕ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਏਡਨ ਮਾਰਕਰਮ (ਕਪਤਾਨ), ਡਿਵਾਲਡ ਬ੍ਰੇਵਿਸ, ਟ੍ਰਿਸਟਨ ਸਟੱਬਸ, ਡੋਨੋਵਾਨ ਫਰੇਰਾ, ਮਾਰਕੋ ਜੈਨਸਨ, ਕੋਰਬਿਨ ਬੋਸ਼, ਐਨਰਿਕ ਨੌਰਟਜੇ, ਲੁੰਗੀ ਐਨਗਿਡੀ, ਓਟਨੀਲ ਬਾਰਟਮੈਨ।

TAGGED:

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ
IND VS SA
INDIA VS SOUTH AFRICA 3RD T20 TOSS
ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ
INDIA VS SOUTH AFRICA 3RD T20

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.