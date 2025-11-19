ETV Bharat / sports

IND vs SA ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਦੀ ਐਂਟਰੀ

IND vs SA 2nd Test: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ 22 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਗੁਹਾਟੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

IND VS SA 2ND TEST
ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਟੀਮ (IANS)
IND vs SA 2nd Test: ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 1-0 ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਹਾਟੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ 30 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੀਮ ਨੇ ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਲੁੰਗੀ ਨਗਿਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਕਾਗਿਸੋ ਰਬਾਡਾ ਦੀ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਲੁੰਗੀ ਨੂੰ ਕਵਰ-ਅਪ ਖਿਡਾਰੀ ਵਜੋਂ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

IND VS SA 2ND TEST
ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ (IANS)

ਲੁੰਗੀ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 83 ਦੌੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਿਕਟ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ। ਨਗਿਦੀ ਨੇ ਕੁੱਲ 20 ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 58 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ।

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਟੀਮ

ਟੇਂਬਾ ਬਾਵੁਮਾ (ਕਪਤਾਨ), ਕੋਰਬਿਨ ਬੋਸ਼, ਡੇਵਾਲਡ ਬ੍ਰੂਵਿਸ, ਟੋਨੀ ਡੀ ਜ਼ੋਰਜ਼ੀ, ਜ਼ੁਬੈਰ ਹਮਜ਼ਾ, ਸਾਈਮਨ ਹਾਰਮਰ, ਮਾਰਕੋ ਜੈਨਸਨ, ਕੇਸ਼ਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਏਡਨ ਮਾਰਕਰਾਮ, ਵਿਆਨ ਮਲਡਰ, ਸੇਨੂਰਨ ਮੁਥੁਸਾਮੀ, ਕਾਗੀਸੋ ਰਬਾਡਾ, ਰਿਆਨ ਰਿਕੇਲਟਨ, ਟ੍ਰਿਸਟਨ ਸਟੱਬਸ, ਕਾਈਲ ਵੇਰੇਨੇ, ਲੁੰਗੀ ਨਗਿਦੀ।

IND VS SA 2ND TEST
ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ (IANS)

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਗਰਦਨ ਦੀ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਟੀਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈਡੀ ਨੂੰ ਕਵਰ-ਅਪ ਖਿਡਾਰੀ ਵਜੋਂ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਟੈਸਟ ਟੀਮ

ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ) (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ, ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ, ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ, ਦੇਵਦੱਤ ਪਡਿੱਕਲ, ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ, ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈਡੀ।

ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ
LUNGI NGIDI IN SOUTH AFRICA TEAM
IND VS SA GUWAHATI TEST
SOUTH AFRICA SQUAD
IND VS SA 2ND TEST

