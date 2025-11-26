ETV Bharat / sports

IND vs SA: ਟੈਸਟ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਰ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁਹਾਟੀ ਟੈਸਟ 408 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੜੀ 2-0 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਈ।

INDIA VS SOUTH AFRICA MATCH REPORT
ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 26, 2025 at 1:10 PM IST

3 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਗੁਹਾਟੀ ਦੇ ਬਾਰਸਾਪਾਰਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ 408 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ 549 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ 63.5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 140 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਢੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਚ 409 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਈ।

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ

ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ 522 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਬਾਕੀ ਸਨ। ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਠ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2000 ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਲੜੀ 2-0 ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ, 2025 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ 2-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਟੈਸਟ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਟੀਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਵਾ ਦਿਨ: ਦੂਜਾ ਸੈਸ਼ਨ

ਪੰਜਵਾ ਦਿਨ: ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੱਤ ਲਈ 549 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਜ, ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ, 16 ਓਵਰਾਂ ਬਾਅਦ 27/2 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਦੇ 27 ਦੇ ਸਕੋਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 33 ਦੌੜਾਂ ਜੋੜੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ 14 ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ 23 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਬਾਦ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਚ ਦਾ ਹਾਲ?

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 151.1 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 489 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੇਨੂਰਨ ਮੁਥੁਸਾਮੀ ਨੇ 206 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਚੌਕਿਆਂ ਅਤੇ 2 ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 109 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸੈਂਕੜਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਰਕੋ ਜਾਨਸਨ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ 91 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਚੌਕਿਆਂ ਅਤੇ 7 ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 93 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।

ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ 83.5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 201 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸਨੇ 97 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 7 ​​ਚੌਕੇ ਅਤੇ 1 ਛੱਕੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 58 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਵੀ 92 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 1 ਛੱਕੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 48 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਲਈ ਮਾਰਕੋ ਜਾਨਸਨ ਨੇ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ 78.3 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 260 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਲਈ ਟ੍ਰਿਸਟਨ ਸਟੱਬਸ ਨੇ ਤੀਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 9 ਚੌਕਿਆਂ ਅਤੇ 1 ਛੱਕੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 180 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 94 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਵਿਆਨ ਮਲਡਰ ਨੇ 5 ਚੌਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 35 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਨੇ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਲਈ 549 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ (13) ਅਤੇ ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ 6 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤ 2 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਜੇਤੂ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ (2) ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ (4) ਕ੍ਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ 16 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 27 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਸਨ।

