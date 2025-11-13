ETV Bharat / sports

IND vs SA: ਵਿਸ਼ਵ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਭਿੜੇਗਾ ਭਾਰਤ, ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੋ ਪਿੱਚ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਰਿਪੋਟਰ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ...

IND vs SA
ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 13, 2025 at 8:05 PM IST

3 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ 14 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਤੇਂਬਾ ਬਾਵੁਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ 14 ਤੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਈਡਨ ਗਾਰਡਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ 'ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਆਓ ਇਸ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਮਾਰੀਏ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ...

ਈਡਨ ਗਾਰਡਨਜ਼ ਪਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ

ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਈਡਨ ਗਾਰਡਨਜ਼ ਪਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨਵੀਂ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਦੀ ਪਿੱਚ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਡ ਚੌਥੇ ਜਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਵੱਲ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਗੇਂਦ ਸਪਿਨਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪਿੱਚ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਦਾ ਔਸਤ ਸਕੋਰ 345, ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਦਾ ਸਕੋਰ 385, ਤੀਜੀ ਪਾਰੀ ਦਾ ਸਕੋਰ 285 ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਪਾਰੀ ਦਾ ਸਕੋਰ 80-90 ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਚ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ 643/6 ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਕੋਰ 41/3 ਹੈ। ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਪੰਜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ-ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 44 ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ 14 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ 18 ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਸ ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਈਡਨ ਗਾਰਡਨ ਵਿਖੇ ਕੁੱਲ 42 ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ 13 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, 9 ਮੈਚ ਹਾਰੇ ਹਨ ਅਤੇ 20 ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਹੋਏ ਹਨ।

ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ

ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ, ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੁਮਰਾਹ ਨੇ 50 ਟੈਸਟਾਂ ਦੀਆਂ 95 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 226 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਾਜ ਨੇ 43 ਟੈਸਟਾਂ ਦੀਆਂ 50 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 133 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਜਡੇਜਾ ਨੇ 338 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਨੇ 68 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ।

ਗਿੱਲ ਨੇ WTC 2025-27 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 7 ਮੈਚਾਂ ਦੀਆਂ 13 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 946 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5 ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ 1 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ 7 ਮੈਚਾਂ ਦੀਆਂ 13 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 3 ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ 3 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਯਸ਼ਸਵੀ ਨੇ 7 ਮੈਚਾਂ ਦੀਆਂ 13 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 3 ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ 2 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 630 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਏਡਨ ਮਾਰਕਰਾਮ ਅਤੇ ਤੇਂਬਾ ਬਾਵੁਮਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੇਨੂਰਨ ਮੁਥੁਸਾਮੀ, ਕੇਸ਼ਵ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਕਾਗੀਸੋ ਰਬਾਡਾ ਮੁੱਖ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਰਕਰਾਮ ਨੇ 3090 ਦੌੜਾਂ, ਬਾਵੁਮਾ ਨੇ 3708 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਸ਼ਵ ਨੇ 212 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਰਬਾਡਾ ਨੇ 340 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪਲੇਇੰਗ -11

ਭਾਰਤ: ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ, ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ, ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ, ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ, ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ।

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ: ਏਡਨ ਮਾਰਕਰਮ, ਰਿਆਨ ਰਿਕੇਲਟਨ, ਟੋਨੀ ਡੀ ਜ਼ੋਰਜ਼ੀ, ਟੇਂਬਾ ਬਾਵੁਮਾ (ਕਪਤਾਨ), ਟ੍ਰਿਸਟਨ ਸਟੱਬਸ, ਕਾਈਲ ਵੇਰੇਨ, ਸੇਨੁਰਨ ਮੁਥੁਸਾਮੀ, ਸਾਈਮਨ ਹਾਰਮਰ, ਮਾਰਕੋ ਜੈਨਸਨ, ਕੇਸ਼ਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਾਗਿਸੋ ਰਬਾਡਾ।

