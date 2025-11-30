ETV Bharat / sports

ਕਿਹੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਹਿਲੇ ਵਨਡੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ-11, ਜਾਣੋ ਪਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸਣੇ ਰਿਕਾਰਡ

ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਅੱਜ ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ 'ਤੇ ਹਨ।

India vs South Africa 1st ODI Playing 11
ਜਾਣੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਹਿਲੇ ਵਨਡੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ-11 (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 30, 2025 at 12:55 PM IST

IND vs SA 1st ODI: ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਅੱਜ, 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੈਂਚ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਦੋਵੇਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵਨਡੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਥਾਂ ?

ਗਿੱਲ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ​​ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਗੇ। ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਵੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ​​ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰੋਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਓਪਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜੈਸਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਰੁਤੁਰਾਜ ਗਾਇਕਵਾੜ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਜੇਕਰ ਰੋਹਿਤ ਜੈਸਵਾਲ ਓਪਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰੁਤੁਰਾਜ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਹੈ। ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਿਸ਼ਭ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਕਟਾਂ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਛੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਜੈਸਵਾਲ ਰੋਹਿਤ ਨਾਲ ਓਪਨਿੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਹਲੀ ਨੰਬਰ 3 'ਤੇ, ਰੁਤੁਰਾਜ ਨੰਬਰ 4 'ਤੇ, ਪੰਤ ਨੰਬਰ 5 'ਤੇ ਅਤੇ ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਨੰਬਰ 6 'ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਆਲਰਾਊਂਡਰ

ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਹਨ। ਜਿਸ 'ਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਨਿਤੀਸ਼ ਰੈਡੀ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਡੇਜਾ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਦੇ ਵੀ ਖੇਡਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਂਚੀ ਦੀ ਪਿੱਚ ਸਪਿਨਰਾਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਇਲੈਵਨ

ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਰੁਤੁਰਾਜ ਗਾਇਕਵਾੜ, ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ, ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ (ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ।

ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਿੱਚ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਛੇ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। 300 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਿੱਚ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ 35.48 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 39 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਪਿਨਰਾਂ ਨੇ 40.65 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 35 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡੇ-ਨਾਈਟ ਮੈਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰੇਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਟਾਸ ਵੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ 11

ਕੁਇੰਟਨ ਡੀ ਕੌਕ, ਰਿਆਨ ਰਿਕੇਲਟਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਏਡੇਨ ਮਾਰਕਰਾਮ, ਟੇਂਬਾ ਬਾਵੁਮਾ, ਮੈਥਿਊ ਬ੍ਰੀਟਜ਼ਕੇ, ਡੇਵਾਲਡ ਬ੍ਰੂਵਿਸ, ਮਾਰਕੋ ਜੈਨਸਨ, ਕੋਰਬਿਨ ਬੋਸ਼, ਕੇਸ਼ਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਨੈਂਡਰੇ ਬਰਗਰ, ਲੁੰਗੀ ਨਗਿਦੀ।

