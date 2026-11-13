ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਕੋਲ 2025 ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ
IND U19 vs PAK U19 Final: ਅੰਡਰ-19 ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਾਰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
Published : November 13, 2026 at 7:13 PM IST
IND U19 vs PAK U19 Final: U19 ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2026 ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਮੁਕਾਬਲਾ ਓਮਾਨ ਦੇ ਅਲ ਅਮੇਰਾਤ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ 9ਵੀਂ ਵਾਰ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੋਰਾਨ ਆਪਣਾ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
No bigger occasion. No bigger rivalry. No bigger prize. 🔥 Pakistan A vs India A in the U19 Asia Cup Final. 🏆 ⚔️ Watch Pakistan vs India in the DP World Men's U19 Asia Cup, TOMORROW 10:30 AM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #PAKvIND— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 13, 2026
ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਕੋਲ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ
ਭਾਰਤੀ U19 ਟੀਮ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜੋ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੱਥੋਂ 3 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਉਸ ਹਾਰ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। 2025 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਯੁਸ਼ ਮਹਾਤਰੇ (Ayush Mhatre) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ U19 ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੱਥੋਂ 191 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਖਿਤਾਬੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
No bigger occasion. No bigger rivalry. No bigger prize. 🔥 Pakistan A vs India A in the U19 Asia Cup Final. 🏆 ⚔️ Watch Pakistan vs India in the DP World Men's U19 Asia Cup, TOMORROW 10:30 AM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #PAKvIND— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 13, 2026
ਸਹਿਵਾਗ ਤੇ ਸੂਦ 'ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਰਿਆਵੀਰ ਸਹਿਵਾਗ (Aryavir Sehwag) ਅਤੇ ਈਸ਼ਾਨ ਸੂਦ (Ishaan Sood) ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਓਪਨਿੰਗ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵਰਿੰਦਰ ਸਹਿਵਾਗ (Virender Sehwag) ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਰਿਆਵੀਰ ਨੇ ਚਾਰ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 101 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 303 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਕੜਾ ਅਤੇ ਦੋ ਅਰਧ-ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਸੂਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਦੀ ਵਧੀਆ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਚਾਰ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ (Usman Khan) (238 ਦੌੜਾਂ) ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਿਜ਼ਵਾਨੁੱਲਾ (Rizwanullah) (11 ਵਿਕਟਾਂ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਅਮ (Muhammad Saiyam) (8 ਵਿਕਟਾਂ) ਅਤੇ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ (Ali Raza) (6 ਵਿਕਟਾਂ) ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਬਿਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
🇵🇰 Pakistan vs India 🇮🇳 ~ The #DPWorldMensU19AsiaCup2026 Final! A rematch of last edition's finale and the ultimate showdown for the trophy. No excuses ~ be at OCA Ground 1 tomorrow at 9:00 AM sharp! 🏆👀 #PAKvIND #ACC https://t.co/NPtGXufBS3— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) November 13, 2026
ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਟੀਮ
ਭਾਰਤ ਅੰਡਰ-19 ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ (Under-19 Asia Cup) ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਟੀਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 8 ਵਾਰ ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਵਾਰ ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2024 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 2025 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ।
ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਸਕੁਐਡ
ਭਾਰਤ ਅੰਡਰ-19 ਟੀਮ: ਲਕਸ਼ਯ ਰਾਏਚੰਦਾਨੀ (ਕਪਤਾਨ), ਆਰਿਆਵੀਰ ਸਹਿਵਾਗ, ਵੀ.ਕੇ. ਵਿਨੀਤ, ਯਸ਼ਵਰਧਨ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਕੁਸ਼ਾਗ੍ਰ ਓਝਾ, ਅਰਜੁਨ ਰਾਜਪੂਤ, ਮਨਾਲ ਚੌਹਾਨ, ਅਨਵੈ ਦ੍ਰਾਵਿੜ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਰਜਤ ਬਘੇਲ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਵੀ. ਯਸ਼ਵੀਰ, ਆਰੀਅਨ ਸਾਵਸਾਨੀ, ਮੋਹਿਤ ਉਲਵਾ, ਕਾਵਿਆ ਪਟੇਲ, ਸ਼ਵਿਨ ਵਿਨੋਦ, ਈਸ਼ਾਨ ਸੂਦ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਡਰ-19 ਟੀਮ: ਫਰਹਾਨ ਯੂਸਫ (ਕਪਤਾਨ), ਹੁਜ਼ੈਫਾ ਅਹਿਸਾਨ, ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ, ਹਯਾਮ ਖਾਨ, ਹਸਨੈਨ ਅੱਬਾਸ ਡਾਰ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਿਲਾਲ, ਅਹਿਮਦ ਹੁਸੈਨ, ਨਕਾਬ ਸ਼ਫੀਕ, ਹਮਜ਼ਾ ਜ਼ਹੂਰ, ਅਬਦੁਲ ਸੁਭਾਨ, ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਜ਼ੈਫਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਯਮ, ਰਿਜ਼ਵਾਨੁੱਲਾ, ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਿਰ।
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