ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਾਤਨ ਮੈਚ 'ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ, ਮੈਚ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ?
IND vs PAK in Colombo: ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖਤਰਾ ਟਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : February 14, 2026 at 1:14 PM IST
Colombo Weather Report: ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੋਲੰਬੋ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੈਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਆਈਸੀਸੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਪਲਟਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮੈਚ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮੈਚ 'ਤੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੋਲੰਬੋ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿਤਾਵਨੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਚ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੱਖਣੀ-ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ 'ਤੇ ਘੱਟ ਦਬਾਅ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਲੰਬੋ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।
GROUP A STANDING.— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) February 13, 2026
India on the top. 🇮🇳 pic.twitter.com/me0q72hXnt
ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਚਿਤਾਵਨੀ ਕਾਰਨ ਕੋਲੰਬੋ ਦੇ ਆਰ ਪ੍ਰੇਮਦਾਸਾ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਰੁੱਪ ਏ ਦੇ ਮੈਚ 'ਤੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
IND ਬਨਾਮ PAK ਮੈਚ ਦੀ ਮੌਸਮ ਰਿਪੋਰਟ
Accuweather.com ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਲੰਬੋ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਭਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਲਗਭਗ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋਲੰਬੋ ਦੇ ਆਰ ਪ੍ਰੇਮਦਾਸਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟਾਫ ਦਾ ਕੰਮ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਚ ਲਈ ਆਊਟਫੀਲਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਓਵਰ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟਾਫ ਮੀਂਹ ਦੌਰਾਨ ਪਿੱਚ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਤਰਪਾਲ ਨਾਲ ਢੱਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਾਂ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੀਂਹ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
THE GRAND WELCOME OF TEAM INDIA IN COLOMBO. 🇮🇳♥️ (ANI).— Tanuj (@ImTanujSingh) February 14, 2026
- The Defending Champions, India!
pic.twitter.com/G9poCqdHEf
ਕੀ IND ਬਨਾਮ PAK ਮੈਚ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ?
ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਲਈ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਮੈਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਅੰਕ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੋਲੰਬੋ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਕੋਲੰਬੋ ਦੇ ਆਰ ਪ੍ਰੇਮਦਾਸਾ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2009 ਤੋਂ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੱਥੇ 15 ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨੇ 11 ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਹਾਰੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਰਫ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮਦਾਸਾ 'ਚ ਹਰਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 7 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਸ ਨੇ 4 ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 2 ਹਾਰੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਾਰ ਹੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ।