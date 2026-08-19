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ਭਾਰਤ vs ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਮੈਚ ਅੱਜ: ਜੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਲਾਈਵ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਤਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਚੈਨਲ

ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਜਿੱਤ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਅੱਜ ਲੱਗੇਗਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ।

India vs Pakistan Men Hockey
ਭਾਰਤ vs ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਮੈਚ (@TheHockeyIndia)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 19, 2026 at 4:28 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੈਲਜੀਅਮ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਦੀ ਸਹਿ-ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ FIH ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੂਲ-ਡੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਆਪਣੇ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਹਾਈ-ਵੋਲਟੇਜ ਮੈਚ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਮੈਚ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ

ਇਹ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਐਮਸਟਲਵੀਨ ਸਥਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੇਗਨਰ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮੈਚ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ: "ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।"

ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ

ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਮਹਾਂ-ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ:

  • ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ: Star Sports Select 2 (SD+HD) ਅਤੇ DD Sports (ਡੀਡੀ ਫ੍ਰੀ ਡਿਸ਼ 'ਤੇ)
  • ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ: JioHotstar ਐਪ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ

ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਲਜ਼ ਨੂੰ 3-1 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੱਥੋਂ 4-2 ਨਾਲ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸਦਾ ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣਾ ਜਾਂ ਡਰਾਅ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਫਸਵਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 'ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ' ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਰਾਊਂਡ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

TAGGED:

ਭਾਰਤ VS ਪਾਕਿਸਤਾਨ
ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ
ਲਾਈਵ ਮੈਚ
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ਭਾਰਤ VS ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਮੈਚ ਅੱਜ

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