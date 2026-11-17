ਅੱਜ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ , ਜਾਣੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਚ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੁਫ਼ਤ ?
ਭਾਰਤੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ ਰਿਕਾਰਡ 10ਵੀਂ ਵਾਰ SAFF ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ।
Published : November 17, 2026 at 11:31 AM IST
IND vs PAK in SAFF Championship 2026 Final : ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਮੈਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ, 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, SAFF ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 2026 ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਭਿੜੇਗਾ। ਇਹ ਮਹਾਂਮੁਕਾਬਲਾ ਮੈਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਢਾਕਾ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰਿਕਾਰਡ 10ਵਾਂ SAFF ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਖਿਤਾਬ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ SAFF ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਨੇ 3-2 ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਭੱਟ ਨੇ ਦੋ ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੰਗਲੇਂਥਾਂਗ ਕਿਪਗੇਨ ਨੇ ਇੱਕ ਗੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਅਜੇਤੂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਭੂਟਾਨ ਨੂੰ 2-1 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਉਸੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ 1-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ।
The crown is on the line. 🏆 The #BlueTigers face Pakistan in the #SAFFChampionship2026 final tomorrow. 🇮🇳🇵🇰 #INDPAK #IndianFootball https://t.co/rxM7DjN0Sh— Indian Football (@IndianFootball) November 16, 2026
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ
ਭਾਰਤੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 1952 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 30 ਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ 17 ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਂ ਡਰਾਅ ਖੇਡੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ SAFF ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ 10 ਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਠ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਲੜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
SAFF ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਫਾਈਨਲ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ SAFF ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 2026 ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ IST ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਚ ਵੀਟੋ ( VETO OTT) ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਮੈਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
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