IND vs PAK Final Live: ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 212 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ, ਤਿਲਕ-ਅਭੀਸ਼ੇਕ ਨੇ ਖੇਡੀ ਤੂਫਾਨੀ ਪਾਰੀ

IND vs PAK Final Live: ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 212 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ, ਤਿਲਕ-ਅਭੀਸ਼ੇਕ ਨੇ ਖੇਡੀ ਤੂਫਾਨੀ ਪਾਰੀ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 212 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰੇਗੀ।
Published : October 3, 2026 at 12:03 PM IST
India vs Pakistan Final Match: ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਿਨ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ 2026 ਵਿੱਚ, ਪੁਰਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 211 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 212 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ।
Innings Break!— BCCI (@BCCI) October 3, 2026
Superb contributions all through the order take #TeamIndia to 2️⃣1️⃣1️⃣/6 in the Gold Medal contest 💪
Over to our bowlers to defend 🎯
Scorecard ▶️ https://t.co/g4wzZagyGj#AsianGames pic.twitter.com/nfMkldToiV
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰੀ
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ 28 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 7 ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 61 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਨੇ 22 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 52 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 3 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 4 ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਈਅਰ ਨੇ 21 ਦੌੜਾਂ, ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ 20 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਦੁਬੇ ਨੇ 27 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਜੂ 2 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵੈਭਵ ਨੇ 15 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ, ਅਰਾਫਾਤ ਮਿਨਹਾਸ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦ ਦਾਨਿਆਲ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਬਰਾਰ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਸੈਮ ਅਯੂਬ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ।
6⃣1⃣ runs— BCCI (@BCCI) October 3, 2026
2⃣8⃣ balls
3⃣ fours & 7⃣ sixes
2⃣1⃣7⃣.8⃣6⃣ strike rate
Abhishek Sharma lights up the Final with a spectacular knock 🔥
Updates ▶️ https://t.co/g4wzZagyGj#TeamIndia | #AsianGames | @OfficialAbhi04 pic.twitter.com/OVjVf2DqGU
ਤਿਲਕ ਅਤੇ ਦੂਬੇ ਦੀ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ
19ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ ਨੇ 23 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਛੱਕੇ ਅਤੇ ਦੋ ਚੌਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਕੋਰ 5 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 195 ਦੌੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤਿਲਕ 36 ਅਤੇ ਦੂਬੇ 27 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ।
5⃣1⃣* runs from 2⃣2⃣ balls 🫡— BCCI (@BCCI) October 3, 2026
Tilak Varma with a rapid impact boosting #TeamIndia's total 🔥🔥
Updates ▶️ https://t.co/g4wzZagyGj#AsianGames | @TilakV9 pic.twitter.com/3xMfGlQapG
ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ-11
- ਭਾਰਤ: ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (ਕਪਤਾਨ), ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਰਵੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ।
- ਪਾਕਿਸਤਾਨ: ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ (ਕਪਤਾਨ), ਮਾਜ਼ ਸਦਾਕਤ, ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਸਾਈਮ ਅਯੂਬ, ਹਸਨ ਨਵਾਜ਼, ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ, ਅਰਾਫਾਤ ਮਿਨਹਾਸ, ਅਹਿਮਦ ਦਾਨਿਆਲ, ਸਾਦ ਮਸੂਦ, ਅਬਰਾਰ ਅਹਿਮਦ, ਸੂਫਯਾਨ ਮੋਕਿਮ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਾਲੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ (T20I) ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਭਾਰਤ ਨੇ 14 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 3 ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ 6 ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਹੀ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 45 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ-ਆਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਗਾ ਦੇਣਗੀਆਂ।