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IND vs PAK Final Live: ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 212 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ, ਤਿਲਕ-ਅਭੀਸ਼ੇਕ ਨੇ ਖੇਡੀ ਤੂਫਾਨੀ ਪਾਰੀ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 212 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰੇਗੀ।

IND vs PAK Final Live
IND vs PAK Final Live: ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 212 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 3, 2026 at 12:03 PM IST

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India vs Pakistan Final Match: ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਿਨ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ 2026 ਵਿੱਚ, ਪੁਰਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 211 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 212 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰੀ

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ 28 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 7 ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 61 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਨੇ 22 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 52 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 3 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 4 ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਈਅਰ ਨੇ 21 ਦੌੜਾਂ, ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ 20 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਦੁਬੇ ਨੇ 27 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਜੂ 2 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵੈਭਵ ਨੇ 15 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ, ਅਰਾਫਾਤ ਮਿਨਹਾਸ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦ ਦਾਨਿਆਲ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਬਰਾਰ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਸੈਮ ਅਯੂਬ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ।

ਤਿਲਕ ਅਤੇ ਦੂਬੇ ਦੀ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ

19ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ ਨੇ 23 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਛੱਕੇ ਅਤੇ ਦੋ ਚੌਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਕੋਰ 5 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 195 ਦੌੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤਿਲਕ 36 ਅਤੇ ਦੂਬੇ 27 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ-11

  • ਭਾਰਤ: ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (ਕਪਤਾਨ), ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਰਵੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ।
  • ਪਾਕਿਸਤਾਨ: ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ (ਕਪਤਾਨ), ਮਾਜ਼ ਸਦਾਕਤ, ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਸਾਈਮ ਅਯੂਬ, ਹਸਨ ਨਵਾਜ਼, ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ, ਅਰਾਫਾਤ ਮਿਨਹਾਸ, ਅਹਿਮਦ ਦਾਨਿਆਲ, ਸਾਦ ਮਸੂਦ, ਅਬਰਾਰ ਅਹਿਮਦ, ਸੂਫਯਾਨ ਮੋਕਿਮ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਾਲੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ (T20I) ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਭਾਰਤ ਨੇ 14 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 3 ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ 6 ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਹੀ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 45 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ-ਆਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਗਾ ਦੇਣਗੀਆਂ।

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ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ
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INDIA VS PAKISTAN FINAL MATCH

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