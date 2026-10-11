ਰਾਜਗੀਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਗਬੀ ਮੈਚ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅੰਡਰ-20 ਟੀਮਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ
ਰਾਜਗੀਰ ਵਿਖੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ-ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅੰਡਰ-20 ਰਗਬੀ ਸੀਰੀਜ਼ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।ਰਿਪੋਰਟ- ਮਹਿਮੂਦ ਆਲਮ
Published : October 11, 2026 at 11:46 AM IST
ਨਾਲੰਦਾ: ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲੰਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਰਾਜਗੀਰ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੇਡ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਭਾਰਤ-ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅੰਡਰ-20 ਰਗਬੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ 22 ਤੋਂ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅੰਡਰ-20 ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਖੇਡ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚਾਰ ਦਿਲਚਸਪ ਰਗਬੀ ਸੈਵਨ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ।
ਭਾਰਤ-ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅੰਡਰ-20 ਰਗਬੀ ਸੀਰੀਜ਼
ਰਾਜਗੀਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਰਗਬੀ ਅੰਡਰ-20 ਸੈਵਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ, ਅਤੇ ਸੱਤਵੀਂ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਯੂਥ ਗੇਮਜ਼ ਵਰਗੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜਗੀਰ ਹੁਣ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਗਬੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਦੌਰੇ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਚੌਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਓਰੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਜਗੀਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮ
ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਦਾ ਨਾਮ 'ਤਾਮਾ ਟੋਆ' ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਦਾ ਨਾਮ 'ਹਾਈਨ ਟੋਆ' ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਟੀਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਗੀਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਸਿਖਲਾਈ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਰਗਬੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਬੋਸ ਨੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਇੱਕ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਖੇਡ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਸੀ।
"ਅੱਜ, 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੜੀ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਗਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਤਜਰਬਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਮਿਕਸਡ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਖੇਡਣਾ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਐਥਲੈਟਿਕ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਖਾਰ ਦੇਵੇਗਾ।" - ਰਾਹੁਲ ਬੋਸ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਰਗਬੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਯੂਨੀਅਨ
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੌਰੇ ਬਾਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਡਰ-20 ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਏਸ਼ੀਆ ਰਗਬੀ ਅੰਡਰ-20 ਸੈਵਨਜ਼ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਲੜੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਰਗਬੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਨੂ ਅਲਬਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦੌਰਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ।
ਭਾਰਤ-ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅੰਡਰ-20 ਰਗਬੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ
ਇਹ ਦੌਰਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਰਗਬੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਰਗਬੀ ਕੋਚਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਗਬੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਲਿੰਗਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ 35 ਭਾਰਤੀ ਕੋਚਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ।