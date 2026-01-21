ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਆਊਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀ-20 ਟੀਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ
IND vs NZ T20 Series 2026: ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
Published : January 21, 2026 at 9:18 AM IST
ਨਾਗਪੁਰ/ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ: ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀਅਨ ਕਲਾਰਕ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਟੀ-20 ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਟੀਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਟੀਮ ਬੈਕਅਪ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੀਮ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਐਡਮ ਮਿਲਨੇ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਪਿਨਰ ਮਾਈਕਲ ਬ੍ਰੇਸਵੈੱਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਟਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬ੍ਰੇਸਵੈੱਲ-ਐਡਮ ਮਿਲਨੇ ਜ਼ਖਮੀ
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਰੌਬ ਵਾਲਟਰ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬ੍ਰੇਸਵੈੱਲ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖੱਬੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਖਿਚਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀ-20 ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਗਪੁਰ ਗਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਟੂਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਮਿਲਨੇ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ SA20 ਵਿੱਚ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਈਸਟਰਨ ਕੇਪ ਲਈ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਖੱਬੀ ਹੈਮਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੱਟ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Injury concerns to a pair of key players for New Zealand less than three weeks out from the #T20WorldCup 🤔— ICC (@ICC) January 20, 2026
Details 👇https://t.co/qIB9WlZhMX
ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਟੀਅਨ ਕਲਾਰਕ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਕਲਾਰਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਆਊਟ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸੱਤ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਹੇਠਲੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਉਪਯੋਗੀ ਦੌੜਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੈਚ ਲਏ। ਵਾਲਟਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਾਰਕ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਕਅੱਪ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਅ ਹਨ, ਕੁਝ ਖਿਡਾਰੀ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਸੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਸਮੈਸ਼ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਕਲਪ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਟੀਅਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਿਖਾਈ, ਪਰ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ।
Northern Districts bowling all-rounder Kristian Clarke will remain with the BLACKCAPS in India after being added to the T20 squad for the first three matches of the upcoming five-game series, starting in Nagpur on Wednesday night (Thursday 2.30am NZT).— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) January 20, 2026
Meanwhile, Michael… pic.twitter.com/8gdK0LQSyy
ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਕਮਾਲ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ 2-1 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਲਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਦੌਰ 'ਚ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਨਾਗਪੁਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਸੀ। ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟੀਮ ਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ
- ਪਹਿਲਾ ਟੀ20 - 21 ਜਨਵਰੀ - ਨਾਗਪੁਰ
- ਦੂਜਾ ਟੀ20 - 23 ਜਨਵਰੀ - ਰਾਏਪੁਰ
- ਤੀਜਾ ਟੀ20 - 25 ਜਨਵਰੀ - ਗੁਹਾਟੀ
- ਚੌਥਾ ਟੀ20 - 28 ਜਨਵਰੀ - ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ
- ਪੰਜਵਾਂ ਟੀ20 - 31 ਜਨਵਰੀ - ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀ-20 ਟੀਮ
ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ (ਕਪਤਾਨ), ਮਾਈਕਲ ਬ੍ਰੇਸਵੈੱਲ, ਮਾਰਕ ਚੈਪਮੈਨ, ਕ੍ਰਿਸਟੀਅਨ ਕਲਾਰਕ (ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਚ), ਡੇਵੋਨ ਕੌਨਵੇ, ਜੈਕਬ ਡਫੀ, ਜੈਕ ਫਾਊਲਕਸ, ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ, ਕਾਈਲ ਜੈਮੀਸਨ, ਬੇਵਨ ਜੈਕਬਸ, ਡੈਰਿਲ ਮਿਸ਼ੇਲ, ਜੇਮਸ ਨੀਸ਼ਮ, ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ, ਰਚਿਨ ਰਵਿੰਦਰਾ, ਟਿਮ ਰੌਬਿਨਸਨ, ਈਸ਼ ਸੋਢੀ।