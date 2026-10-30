IND vs NZ: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਇੱਕਠੀ ਹੋਈ ਭੀੜ
ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਆਕਲੈਂਡ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ।
Published : October 30, 2026 at 12:19 PM IST
Virat Kohli Arrives In New Zealand: ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਖੇਡਣਗੀਆਂ। ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੌਥਾ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਅੱਜ ਆਕਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੈਚ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ 4 ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਖੇਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਵਨਡੇ ਫਾਰਮੈਟ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
KING KOHLI - THE MOST CELEBRATED CRICKETER EVER.🐐👑 - The Aura & Craze of Virat Kohli at the Auckland airport in New Zealand. (Ankan Kar). https://t.co/02JyhCgfc5— Tanuj (@ImTanujSingh) October 30, 2026
ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ
ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਗ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ।
ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (BCCI) ਨੇ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਤ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੀ-20 ਕਪਤਾਨ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਆਖਰੀ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟੈਸਟ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਖਰੀ ਦੋ ਵਨਡੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਕੇ.ਐਲ. ਰਾਹੁਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
The love and craze for Virat Kohli in Auckland. https://t.co/341dbTUEU8— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 30, 2026
- ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਵਨਡੇ ਲਈ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਨਡੇ ਟੀਮ: ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਨਮਨ ਧੀਰ, ਅੰਸ਼ੁਲ ਕੰਬੋਜ, ਗੁਰਨੂਰ ਬਰਾੜ, ਰੁਤੁਰਾਜ ਗਾਇਕਵਾੜ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੇੱਜੀ (ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੇ ਵਨਡੇ ਲਈ)।
- ਆਖਰੀ ਦੋ ਵਨਡੇ ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ: ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (ਕਪਤਾਨ), ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ ਅਤੇ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਨਮਨ ਧੀਰ, ਆਕਿਬ ਨਬੀ, ਗੁਰਨੂਰ ਬਰਾੜ, ਰੁਤੂਰਾਜ ਗਾਇਕਵਾੜ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕੁਮਾਰ ਕੁਸ਼ਾਗਰ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ) ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ, ਯਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ।
The Aura Of King Kohli 🐐🔥 #ViratKohli #NZvIND #Auckland @imVkohli https://t.co/mnXlANvuHf— Avinash (@AVI__VK_18) October 30, 2026
ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ ਸ਼ਡਿਊਲ
- ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ: 4 ਨਵੰਬਰ (ਆਕਲੈਂਡ)
- ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ: 7 ਨਵੰਬਰ (ਵੈਲਿੰਗਟਨ)
- ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ: 10 ਨਵੰਬਰ (ਹੈਮਿਲਟਨ)
- ਚੌਥਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ: 13 ਨਵੰਬਰ (ਬੇ ਓਵਲ)
- ਪੰਜਵਾਂ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ: 15 ਨਵੰਬਰ (ਬੇ ਓਵਲ)
ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ ਲੜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਮੈਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ।