IND vs NZ: ਗਿੱਲ, ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਕੰਬੋਜ ਬਾਹਰ, ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਵਨਡੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 2 ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਨਡੇ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : November 11, 2026 at 1:02 PM IST
IND vs NZ 4th ODI: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (10 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ ਹੈਮਿਲਟਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਤੀਜਾ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ 2-0 ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਇੱਥੋਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮੈਚ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਸੀਰੀਜ਼ ਡਰਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਜਿੱਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਚੌਥਾ ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਵਨਡੇ 13 ਅਤੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੇ ਓਵਲ ਵਿਖੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਖਰਾ ਟੀਮ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੌਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (BCCI) ਨੇ ਦੋ ਵਨਡੇ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਕਪਤਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਕਪਤਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਵਨਡੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ, ਟੀ-20 ਕਪਤਾਨ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰਨਗੇ।
ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ
ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਖਰੀ ਵਨਡੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਲੜੀ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਟੈਸਟ ਮਾਹਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਨਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਮ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ, ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ੁਲ ਕੰਬੋਜ ਹੁਣ ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ ਲਈ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਵਿਕਟਕੀਪਰ ਕੁਮਾਰ ਕੁਸ਼ਾਗਰਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਯਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਆਖਰੀ ਦੋ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਦਾ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਹੈ।
ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਵਨਡੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ:
ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (ਕਪਤਾਨ), ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ, ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਨਮਨ ਧੀਰ, ਆਕਿਬ ਨਬੀ, ਗੁਰਨੂਰ ਬਰਾੜ, ਰੁਤੁਰਾਜ ਗਾਇਕਵਾੜ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕੁਮਾਰ ਕੁਸ਼ਾਗਰਾ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ, ਯਸ਼ ਠਾਕੁਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ।
ਚੌਥੇ ਵਨਡੇ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ:
ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ (ਕਪਤਾਨ), ਫਿਨ ਐਲਨ, ਮਾਈਕਲ ਬ੍ਰੇਸਵੈੱਲ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਕਲਾਰਕ, ਜੈਕਬ ਡਫੀ, ਮੈਟ ਫਿਸ਼ਰ, ਡੀਨ ਫੌਕਸਕ੍ਰਾਫਟ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਹੇ, ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ, ਕਾਈਲ ਜੈਮੀਸਨ, ਨਿਕ ਕੈਲੀ, ਟਿਮ ਸੀਫਰਟ, ਵਿਲ ਯੰਗ।