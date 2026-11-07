IND vs NZ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੂਜੇ ਵਨਡੇ ਮੈਚ 'ਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ 4 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ 2-0 ਨਾਲ ਅੱਗੇ
IND vs NZ 2nd ODI: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ 134 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 26 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 107 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਸਨ।
Published : November 7, 2026 at 4:56 PM IST
IND vs NZ 2nd ODI: ਭਾਰਤ ਨੇ ਡਕਵਰਥ-ਲੂਈਸ (DLS) ਵਿਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ 4 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਸ ਮੈਚ ਨੂੰ 47-47 ਓਵਰਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਟਾਸ ਹਾਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 41 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 134 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਖੇਡ ਮੁੜ ਰੋਕੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਕੋਰ 26 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 107 ਦੌੜਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ DLS ਵਿਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ 4 ਦੌੜਾਂ ਅੱਗੇ ਸਨ। ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਮੈਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ 4 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 2-0 ਦੀ ਲੀਡ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਲੜੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਮੈਚ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Rain has the final say as #TeamIndia clinch a 4️⃣-run win via DLS to go 2-0 up in the series 💙 Scorecard ▶️ https://t.co/pxZRYf6dYV #NZvIND https://t.co/9QywzpNCKh— BCCI (@BCCI) November 7, 2026
134 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਰਹੀ
ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਇੱਕ ਵੀ ਦੌੜ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕ੍ਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇ, 7 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 7 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਗੀ ਲੈਅ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਆਪਣੀ 23 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਦੋ ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ। ਫਿਰ ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ 7 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ 13 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 47/4 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ, ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਅਈਅਰ ਅਤੇ ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਪੰਜਵੀਂ ਵਿਕਟ ਲਈ 34 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 39 ਦੌੜਾਂ ਜੋੜੀਆਂ। ਜੈਮੀਸਨ ਨੇ ਅਈਅਰ ਨੂੰ 30 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਤੋੜੀ। ਫਿਰ ਨਮਨ ਧੀਰ 12 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ੁਲ ਕੰਬੋਜ 1 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ।
ਜੈਕਬ ਡਫੀ ਅਤੇ ਕਾਈਲ ਜੈਮੀਸਨ ਨੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ
ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਮੈਚ 26 ਓਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਕੋਰ 107/7 ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਡੀਐਲਐਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦੌੜਾਂ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ 26 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਆਕਿਬ ਨਬੀ 1 ਦੌੜ ਨਾਲ ਕ੍ਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਸਨ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ, ਜੈਕਬ ਡਫੀ ਅਤੇ ਕਾਈਲ ਜੈਮੀਸਨ ਨੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਥਿਊ ਫਿਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ।
Four wickets, a match-winning spell, and a well-deserved POTM 👏 Scorecard ▶️ https://t.co/pxZRYf6dYV #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/jVFaKU6V2W— BCCI (@BCCI) November 7, 2026
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 134 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ
ਭਾਰਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਗਿੱਲੀ ਪਿੱਚ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ 41 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 134 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡੈਰਿਲ ਮਿਸ਼ੇਲ ਅਤੇ ਸੈਂਟਨਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕ੍ਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਿਆ। ਮਿਸ਼ੇਲ ਨੇ 104 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 55 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਪਤਾਨ ਸੈਂਟਨਰ ਨੇ 38 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 31 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਛੇਵੀਂ ਵਿਕਟ ਲਈ 59 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਹੋਈ। ਭਾਰਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੱਧੀ ਕੀਵੀ ਟੀਮ 20 ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਟਿਮ ਸੀਫਰਟ (0), ਵਿਲ ਯੰਗ (6), ਹੈਨਰੀ ਨਿਕੋਲਸ (11), ਟੌਮ ਲੈਥਮ (7), ਅਤੇ ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ (0) ਕੋਈ ਵੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਗੁਰਨੂਰ ਬਰਾੜ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੇ 10 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਆਕਿਬ ਨਬੀ, ਅੰਸ਼ੁਲ ਕੰਬੋਜ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਨੇ 2-2 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।
Glenn Phillips is the latest to fall, and Brar has every reason to celebrate! 🥳 Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 2nd ODI, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels, Sony Vizha & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyVizha #SonyLIV #NZvIND https://t.co/XwmQR7XE4X— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 7, 2026
ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ-11
ਭਾਰਤ: ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਨਮਨ ਧੀਰ, ਅੰਸ਼ੁਲ ਕੰਬੋਜ, ਆਕਿਬ ਨਬੀ, ਗੁਰਨੂਰ ਬਰਾੜ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ: ਟਿਮ ਸੀਫਰਟ, ਵਿਲ ਯੰਗ, ਹੈਨਰੀ ਨਿਕੋਲਸ, ਡੈਰਿਲ ਮਿਸ਼ੇਲ, ਟੌਮ ਲੈਥਮ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ (ਕਪਤਾਨ), ਨਾਥਨ ਸਮਿਥ, ਕਾਇਲ ਜੈਮੀਸਨ, ਜੈਕਬ ਡਫੀ, ਬਲੇਅਰ ਟਿਕਨਰ।
ਭਾਰਤ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 1-0 ਨਾਲ ਅੱਗੇ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਕਲੈਂਡ ਦੇ ਈਡਨ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 1-0 ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਬਣਾ ਲਈ। ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ - ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅੰਸ਼ੁਲ ਕੰਬੋਜ ਅਤੇ ਗੁਰਨੂਰ ਬਰਾੜ - ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ 40.2 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 185 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੀਆਂ 51 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 74 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।