IND vs NZ: ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਉੱਤੇ ਖ਼ਤਮ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ WTC ਪੁਆਇੰਟਸ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ
IND vs NZ 1st Test Draw: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 120 ਓਵਰ ਖੇਡ ਕੇ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਟੈਸਟ ਡਰਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
Published : November 23, 2026 at 12:12 PM IST
IND vs NZ 1st Test Draw: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਰਿਹਾ। ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਹ 120 ਓਵਰਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਹਰਾ ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ ਅਤੇ ਡੈਰਿਲ ਮਿਸ਼ੇਲ ਦੀ ਮੈਰਾਥਨ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ 258 ਗੇਂਦਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 63 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਮਿਸ਼ੇਲ 186 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 49 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਜੇਤੂ ਰਹੇ। ਜਦਕਿ ਫਿਲਿਪਸ 126 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 26 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਜੇਤੂ ਰਹੇ।
ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ
ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਜੇ 15 ਓਵਰ ਬਾਕੀ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਅਤੇ ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਕਰਨ ਲਈ 90 ਓਵਰ ਖੇਡਣੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਬਾਕੀ ਸਨ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ 'ਚ 120 ਓਵਰਾਂ 'ਚ 5 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 239 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 368 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ 720 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 352 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ।
ਹੈਨਰੀ ਨਿਕੋਲਸ ਬਣੇ 'ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਿ ਮੈਚ'
ਭਾਰਤ ਲਈ, ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ (136) ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ (128) ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (98), ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ (85), ਦੇਵਦੱਤ ਪਡਿੱਕਲ (80) ਅਤੇ ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ (78) ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ, ਹੈਨਰੀ ਨਿਕੋਲਸ (175 ਨਾਬਾਦ) ਅਤੇ ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ (118) ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿਖਾਈ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 70 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਸਿਮਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ 368 ਦੌੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਹੈਨਰੀ ਨਿਕੋਲਸ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 31 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਿ ਮੈਚ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੈਚ 27 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਦੇ ਓਵਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
WTC ਪੁਆਇੰਟ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਝਟਕਾ
ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ WTC ਪੁਆਇੰਟ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਟੀਮ ਪੁਆਇੰਟ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਦੋ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਡਰਾਅ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (66.67) ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, 69.23 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ, ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ 75 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।