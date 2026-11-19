IND vs NZ: ਬੁਮਰਾਹ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਹੈਨਰੀ ਨਿਕੋਲਸ ਤੇ ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਇੰਝ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ?
ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਚਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 5 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 140 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ।
Published : November 19, 2026 at 12:34 PM IST
IND vs NZ 1st Test Day 1 : ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਅੱਜ (19 ਨਵੰਬਰ) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 70 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਹੈਨਰੀ ਨਿਕੋਲਸ ਨੇ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਚਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 140 ਦੌੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਨਿਕੋਲਸ (ਅਜੇਤੂ 66) ਅਤੇ ਫਿਲਿਪਸ (ਅਜੇਤੂ 42) ਨੇ ਛੇਵੀਂ ਵਿਕਟ ਲਈ 70 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਸਿਰਫ਼ 70 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ। ਕਪਤਾਨ ਟੌਮ ਲੈਥਮ (0), ਡੇਵੋਨ ਕੌਨਵੇ (4), ਰਚਿਨ ਰਵਿੰਦਰ (15), ਡੈਰਿਲ ਮਿਸ਼ੇਲ (1), ਅਤੇ ਟੌਮ ਬਲੰਡੇਲ (5) ਕੁਝ ਹੀ ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕੇ।
ਬੁਮਰਾਹ ਦੀ ਘਾਤਕ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ
ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਨੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੇ 31 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਬੁਮਰਾਹ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਅੰਸ਼ੁਲ ਕੰਬੋਜ (39 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 1 ਵਿਕਟ) ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਆਕਾਸ਼ ਦੀਪ (22 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 1 ਵਿਕਟ) ਨੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਸਿਧ ਦੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਕੁਝ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ।
IND ਬਨਾਮ NZ: ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ 11 ਖਿਡਾਰੀ
ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਪ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ੁਲ ਕੰਬੋਜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਪਲੇਇੰਗ 11: ਟੌਮ ਲੈਥਮ (ਕਪਤਾਨ), ਡੇਵੋਨ ਕੌਨਵੇ, ਹੈਨਰੀ ਨਿਕੋਲਸ, ਰਚਿਨ ਰਵਿੰਦਰਾ, ਡੇਰਿਲ ਮਿਸ਼ੇਲ, ਟਾਮ ਬਲੰਡਲ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ, ਨਾਥਨ ਸਮਿਥ, ਕਾਇਲ ਜੈਮੀਸਨ, ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ, ਜੈਕਬ ਡਫੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਲੇਇੰਗ 11: ਕੇਐੱਲ ਰਾਹੁਲ, ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ, ਦੇਵਦੱਤ ਪਡਿਕਲ, ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਆਕਾਸ਼ ਦੀਪ, ਅੰਸ਼ੁਲ ਕੰਬੋਜ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ।
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