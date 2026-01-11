IND vs NZ: ਨੰਬਰ 1 ਅਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਚੁਣੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ
IND vs NZ 1st ODI: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ 2026 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਵਡੋਦਰਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : January 11, 2026 at 1:49 PM IST
ਵਡੋਦਰਾ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਵਡੋਦਰਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ 2026 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ICC ਵਨਡੇ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
IND vs NZ ODI ਵਿੱਚ ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ ਰਿਕਾਰਡ
ਇਸ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਨਡੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 120 ਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 62 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ 50 ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮੈਚ ਟਾਈ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੱਤ ਮੈਚ ਬਿਨਾਂ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਏ ਹਨ।
ਟਾਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਯੋਜਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਵਿਕਟ ਵਾਂਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ।"
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਮਾਈਕਲ ਬ੍ਰੇਸਵੈੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਨੈੱਟ ਸੈਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੜੀ ਹੈ; ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਪਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖੇਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੈਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਕਲਾਰਕ ਅੱਜ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ ਆਪਣਾ ਡੈਬਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਦਿਤਿਆ ਅਸ਼ੋਕ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਸਪਿਨਰ ਹੈ।"
ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ: ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ 11
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ: ਡੇਵੋਨ ਕੌਨਵੇ, ਹੈਨਰੀ ਨਿਕੋਲਸ, ਵਿਲ ਯੰਗ, ਡੈਰਿਲ ਮਿਸ਼ੇਲ, ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਹੇਅ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਮਾਈਕਲ ਬ੍ਰੇਸਵੈੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਜ਼ੈਕਰੀਨ ਫੌਲਕਸ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਕਲਾਰਕ, ਕਾਇਲ ਜੈਮੀਸਨ, ਆਦਿਤਿਆ ਅਸ਼ੋਕ।
ਭਾਰਤ: ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ, ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ, ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ।