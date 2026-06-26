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ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨਵੇਂ ਕਪਤਾਨ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਜਾਣੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਚ?

ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਦਾ ਕਪਤਾਨੀ ਯੁੱਗ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੇ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।

INDIA VS IRELAND
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨਵੇਂ ਕਪਤਾਨ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 26, 2026 at 4:20 PM IST

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IND vs IRE: ਮੌਜੂਦਾ T20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਚੈਂਪੀਅਨ ਭਾਰਤ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ T20I ਵਿੱਚ ਆਇਰਲੈਂਡ ਨਾਲ ਭਿੜੇਗਾ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਟੀਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਪਤਾਨ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਨੂੰ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀ-20ਆਈ ਸੈੱਟਅੱਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਤੋਂ ਕਪਤਾਨੀ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਈਅਰ ਆਪਣੇ ਸਫਲ ਆਈਪੀਐਲ ਕਪਤਾਨੀ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਈਅਰ, ਕਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਮਲਾਵਰ ਮੱਧ ਕ੍ਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵੈਭਵ 'ਤੇ


ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਲਈ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਦੰਬੁਲਾ ਵਿੱਚ 50 ਓਵਰਾਂ ਦੀ ਤਿਕੋਣੀ ਲੜੀ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਏ ਲਈ 29 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 94 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੈਬਿਊ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਪਰ ਟੀਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦੁਬਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਓਪਨਿੰਗ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਮਸਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਨੌਜਵਾਨ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਡੈਬਿਊ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਅਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਆਇਰਲੈਂਡ ਲਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ 12ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਆਇਰਿਸ਼ ਟੀਮ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝਦੀ ਹੋਈ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ - ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਪਾਲ ਸਟਰਲਿੰਗ, ਮਾਰਕ ਅਡੇਅਰ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਲਿਟਲ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੋਰਕਨ ਟਕਰ ਨੂੰ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀ ਟੀ-20 ਚੈਂਪੀਅਨ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ


ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀ-20 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਅੱਠ ਵਾਰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਠ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ 2024 ਦੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੌਰਮੋਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਹੋਵੇਗਾ।

ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ?


ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਦੀ T20 ਲੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (26 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਬੇਲਫਾਸਟ ਦੇ ਸਟਾਰਮੋਂਟ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਮ 6:00 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਸੋਨੀ ਸਪੋਰਟਸ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਮੈਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਸੋਨੀ ਲਿਵ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਐਪ 'ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤ ਟੀਮਾਂ ਸਕੁਐਡ
ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (ਕਪਤਾਨ), ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਰਵੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੂਰਯਾਂਸ਼ ਸ਼ੇਡਗੇ, ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ, ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਯੁਸ਼ਦੀਪ, ਅਰਸ਼ਭਵ ਪ੍ਰਿੰਸ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਾਭਵ ਸਿੰਘ।

ਆਇਰਲੈਂਡ: ਲੋਰਕਨ ਟਕਰ (ਕਪਤਾਨ), ਰਾਸ ਅਡੇਅਰ, ਬੇਨ ਕੈਲਿਟਜ਼, ਗੈਰੇਥ ਡੇਲਾਨੀ, ਜਾਰਜ ਡੌਕਰੇਲ, ਸਟੀਫਨ ਡੋਹੇਨੀ, ਮੈਥਿਊ ਹੰਫਰੀਜ਼, ਗੈਵਿਨ ਹੋਈ, ਮੈਥਿਊ ਹੋਲਾਰਡ, ਲਿਆਮ ਮੈਕਕਾਰਥੀ, ਜੇ ਮੂੰਡਰਾ, ਹੈਰੀ ਟੈਕਟਰ, ਟਿਮ ਟੈਕਟਰ ਅਤੇ ਰੂਬੇਨ ਵਿਲਸਨ।

T20 ਸੀਰੀਜ਼ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ

  • ਪਹਿਲਾ ਟੀ-20 - 26 ਜੂਨ, ਬੇਲਫਾਸਟ - ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ
  • ਦੂਜਾ ਟੀ-20 - 28 ਜੂਨ, ਬੇਲਫਾਸਟ - ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ

TAGGED:

IND VS IRE
ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ
ਆਇਰਲੈਂਡ
INDIA VS IRELAND

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