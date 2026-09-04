IND W vs HKC W: ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸੈਂਕੜੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿੱਤ ਕੀਤੀ ਹਾਸਿਲ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੂੰ 137 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ।
Published : September 4, 2026 at 8:10 AM IST
IND W vs HKC W: ਭਾਰਤ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਗਰੁੱਪ ਏ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਹਾਂਗਕਾਂਗ 'ਤੇ 137 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਦੀ ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।
ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 194 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀਆਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ ਅਤੇ 16.2 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 56 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਪਤਾਨ ਨਤਾਸ਼ਾ ਮਾਈਲਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਸਿਰਫ਼ ਮਰੀਨਾ ਲੈਂਪਲੌ (14) ਅਤੇ ਯਾਸਮੀਨ ਦਾਸਵਾਨੀ (11) ਹੀ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਆਂ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਖਰੀ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ।
A dominant win for India against Hong Kong, China at the Asia Cup 💪— ICC (@ICC) September 3, 2026
📝: https://t.co/dgcCi1YHM2 pic.twitter.com/qQCANMl0Oe
ਭਾਰਤ ਲਈ, ਆਫ ਸਪਿਨਰ ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ (ਨੌਂ ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ), ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨੰਦਿਨੀ ਸ਼ਰਮਾ (ਛੇ ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ), ਲੈੱਗ ਸਪਿਨਰ ਪ੍ਰੇਮਾ ਰਾਵਤ (12 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ), ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਸਪਿਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨੀ (16 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ) ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਟਾਸ ਹਾਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 193 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ। ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, 64 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਸੱਤ ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 124 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਸਨੇ ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਵਰਮਾ (28) ਨਾਲ ਅੱਠ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 74 ਦੌੜਾਂ ਵੀ ਜੋੜੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਕੋਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ।
ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੈਂਕੜਾ
ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਨੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਉਸਨੇ 57 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੌਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਟੀ-20 ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਾਏ। ਆਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ।
The star of the show 🤩⭐️— BCCI Women (@BCCIWomen) September 3, 2026
Vice-captain @mandhana_smriti is adjudged the Player of the Match for her exhilarating performance as #TeamIndia are through to the semis of the #WomensAsiaCup #INDvHK pic.twitter.com/TQRaDiTM3R
ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਕੋਰ
- 124 - ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ (ਭਾਰਤ) ਬਨਾਮ ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਦੁਬਈ, 2026
- 119* - ਚਮਾਰੀ ਅਟਾਪੱਟੂ (ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ) ਬਨਾਮ ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਦਾਂਬੁਲਾ, 2024
- 97* - ਮਿਤਾਲੀ ਰਾਜ (ਭਾਰਤ) ਬਨਾਮ ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ, 2018
ਮਹਿਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ
- 10,880 - ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ
- 10,868 - ਮਿਤਾਲੀ ਰਾਜ
- 10,740 - ਸੂਜ਼ੀ ਬੇਟਸ
- 10,273 - ਸ਼ਾਰਲਟ ਐਡਵਰਡਸ
- 10,007 - ਸਟੈਫਨੀ ਟੇਲਰ
🚨 Record Alert 🚨— BCCI Women (@BCCIWomen) September 3, 2026
Smriti Mandhana is now the leading run-getter in women's internationals 🫡🫡
She surpasses former #TeamIndia captain Mithali Raj 👏👏#WomensAsiaCup | #INDvHK pic.twitter.com/qqxNYJcunz
ਮਹਿਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਂਕੜੇ
- 18 - ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ
- 17 - ਮੇਗ ਲੈਨਿੰਗ
- 17 - ਲੌਰਾ ਵੋਲਵਾਰਡਟ
- 17 - ਹੇਲੀ ਮੈਥਿਊਜ਼