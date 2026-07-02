ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਰੱਦ, ਜਾਣੋ ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ?
ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਚ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
Published : July 2, 2026 at 9:48 AM IST
IND vs ENG 1st T20: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ (1 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ T20 ਮੈਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਾਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰੀ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੰਪਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
The 1st #ENGvIND T20I in Durham has been called off due to rains.— BCCI (@BCCI) July 1, 2026
Scorecard ▶️ https://t.co/occSMon7Q9#TeamIndia pic.twitter.com/cjIdYQcHUR
'ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵਾਪਸੀ'
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ (59) ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (68) ਨੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ। ਭਾਰਤ, 6 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 189 ਦੌੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਫਾਰਮ ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ 0-2 ਨਾਲ ਲੜੀ ਹਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀ।
'ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਹੀ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੀ'
ਮੈਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਰਹੀ। ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਕਿਬ ਮਹਿਮੂਦ ਦੇ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਟੌਮ ਬੈਂਟਨ ਨੇ ਕੈਚ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਾਲ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਕਾਰਨ ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਰਨ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਕੋਰ ਬੋਰਡ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਦੌੜਾਂ ਸੀ।
Innings Break!— BCCI (@BCCI) July 1, 2026
Half-centuries from Abhishek Sharma (59), Shreyas Iyer (68) and a late flourish by Shivam Dube (42*) guide #TeamIndia to a total of 189/7
Scorecard - https://t.co/XfzkYv4bwW | #TeamIndia #ENGvIND #1stT20I pic.twitter.com/6EnqSkvwr5
'ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਅਤੇ ਅਈਅਰ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ'
ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਅਤੇ ਅਈਅਰ ਨੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 82 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, 20 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੈਮ ਕੁਰਨ ਵੱਲੋਂ ਲੈੱਗ ਬਿਫੋਰ ਆਊਟ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਈਅਰ ਨੇ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਟੀ-20I ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ 38 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਿਆ। ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 21 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 42 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 189 ਦੌੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਈ ਸ਼ਾਕਿਬ ਨੇ 33 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।
Milestone unlocked 🔓— BCCI (@BCCI) July 1, 2026
1️⃣0️⃣0️⃣ T20I sixes and counting for the power-packed Abhishek Sharma 👏
Updates ▶️ https://t.co/occSMon7Q9#TeamIndia | #ENGvIND | @OfficialAbhi04 pic.twitter.com/lAohcmYvOG
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਛੇ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਛੱਕੇ (785 ਗੇਂਦਾਂ) ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਏ। ਉਸ ਨੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਏਵਿਨ ਲੁਈਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ 789 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।