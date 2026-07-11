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IND vs ENG 5th T20: ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਦਾ ਤਾਜ ਵੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗਾ

IND vs ENG 5th T20: ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਪੰਜਵੇਂ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

IND vs ENG 5th T20
ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਪੰਜਵੇਂ ਟੀ-20 ਮੈਚ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 11, 2026 at 5:58 PM IST

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ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅੱਜ (11 ਜੁਲਾਈ) ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮੈਚ ਸਾਊਥੈਂਪਟਨ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਬਾਊਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਟੀ-20 ਟੀਮ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਖਿਤਾਬ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ

ਬ੍ਰਿਸਟਲ ਵਿੱਚ 9 ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਦੀ ਟੀਮ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 3-0 ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੂਕੇ ਦੇ 6 ਸ਼ਹਿਰਾਂ (ਬੈਲਫਾਸਟ ਸਮੇਤ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਥਿਰ ਰਹੀ ਹੈ: ਅਈਅਰ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਉਸਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕਪਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5ਵੇਂ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਦੇ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।

IND vs ENG 5th T20
ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਪੰਜਵੇਂ ਟੀ-20 ਮੈਚ (IANS)

ਰਵੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ 17ਵੇਂ ਓਵਰ

ਓਲਡ ਟ੍ਰੈਫੋਰਡ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਖੇਡ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਰਵੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ 17ਵੇਂ ਓਵਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਟਿੰਘਮ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, 76 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਿਸਟਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਚੌਥੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਟੀਮ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2006 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ (6 ਮੈਚ) ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਬੱਲੇ ਜਾਂ ਗੇਂਦ

ਇਸ ਲੜੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਮੂਹ ਲਈ ਕਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਪਤਾਨ ਅਈਅਰ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਬੱਲੇ ਜਾਂ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡਿੱਗਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਨਿਡਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਈ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪਿੰਨਰਾਂ, ਵਿਲ ਜੈਕਸ, ਆਦਿਲ ਰਾਸ਼ਿਦ ਅਤੇ ਲੀਅਮ ਡਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਭਾਰਤੀ ਸਪਿੰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਅਜੇਤੂ ਮੁਹਿੰਮ

ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ, ਫਿਲ ਸਾਲਟ, ਜੋਸ ਬਟਲਰ, ਕਪਤਾਨ ਹੈਰੀ ਬਰੂਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੈਕਬ ਬੈਥਲ ਤੱਕ, ਨੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੜੀ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਕੋਲ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਅਤੇ ਅਜੇਤੂ ਮੁਹਿੰਮ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਦੌਰੇ ਦਾ ਅੰਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰੇਗਾ।

IND ਬਨਾਮ ENG: ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਕਾਰਡ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 34 T20I ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੱਥ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 18 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ 15 ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਰਿਹਾ।

IND ਬਨਾਮ ENG: ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਟੀਮਾਂ

  • ਭਾਰਤ: ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (ਕਪਤਾਨ), ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਯਾਦਵ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ, ਸੂਰਯਾਂਸ਼ ਸ਼ੈੱਡਗੇ, ਰਵੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ।
  • ਇੰਗਲੈਂਡ: ਹੈਰੀ ਬਰੂਕ (ਕਪਤਾਨ), ਫਿਲ ਸਾਲਟ, ਜੋਸ ਬਟਲਰ, ਜੈਕਬ ਬੈਥਲ, ਟੌਮ ਬੈਂਟਨ, ਵਿਲ ਜੈਕਸ, ਸੈਮ ਕੁਰਾਨ, ਜੋਸ਼ ਟੰਗ, ਜੋਫਰਾ ਆਰਚਰ, ਆਦਿਲ ਰਾਸ਼ਿਦ, ਰੇਹਾਨ ਅਹਿਮਦ, ਲਿਆਮ ਡਾਸਨ, ਲੂਕ ਵੁੱਡ, ਸਾਕਿਬ ਮਹਿਮੂਦ, ਸੰਨੀ ਬੇਕਰ, ਜੌਰਡਨ ਕੌਕਸ, ਜੇਮਸ ਕੋਲਸ।

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ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ
INDIA VS ENGLAND MATCH
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IND VS ENG 5TH T20

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