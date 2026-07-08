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IND vs ENG: ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਰ, 125 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਇੰਗਲੈਂਡ

ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ 201 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ 11.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 76 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਢੇਰ ਹੋ ਗਈ।

IND vs ENG
ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 8, 2026 at 11:55 AM IST

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IND vs ENG 3rd T20: ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਨਾਟਿੰਘਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਤੀਜੇ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 125 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਆਪਣੇ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 7 ​​ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 201 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ 11.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 76 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਢੇਰ ਹੋ ਗਈ।

ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ, ਜੋਫਰਾ ਆਰਚਰ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਟੋਂਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਵੱਸ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਆਰਚਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 29 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੋਂਗ ਨੇ ਚਾਰ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 28 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।

ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਟੀ-20 ਹਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਹੀ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸ਼ਾਟ ਖੇਡੇ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਪੰਜ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 52 ਦੌੜਾਂ ’ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਈ ਫਿਲ ਸਾਲਟ ਨੇ 70 ਅਤੇ ਸੈਮ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਨਾਬਾਦ 41 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੋਫਰਾ ਆਰਚਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦ ਮੈਚ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਦੀ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਹਾਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 2-0 ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਲੜੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਮੈਚ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਸਟਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ

  • ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਟੀਮ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਟੀ-20I ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।
  • ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਉਹ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੀ-20I ਮੈਚ ਹਾਰ ਗਏ।
  • ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਸਿਰਫ਼ 76 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟੀ-20I ਸਕੋਰ ਸੀ।
  • ਟੀ-20I ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰਪਲੇ ਦੌਰਾਨ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ 13 ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋਏ

ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਵੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਉਸਨੇ ਆਰਚਰ ਅਤੇ ਟੰਗ 'ਤੇ ਦੋ ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ - ਪਰ ਪੰਜ ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 13 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਵਿਕਟ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਬਾਊਂਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੱਕ ਸ਼ਾਟ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਸਟੰਪ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋਸ ਬਟਲਰ ਨੂੰ ਕੈਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟੀ-20ਆਈ ਹਾਰਾਂ (ਰਨ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ)

ਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਕਦੇ ਵੀ 100 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ ਸੀ।

  • ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 125 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ, ਟ੍ਰੈਂਟ ਬ੍ਰਿਜ, 2026
  • ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 80 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ, ਵੈਲਿੰਗਟਨ, 2019
  • ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 76 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, 2026

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