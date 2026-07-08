IND vs ENG: 'ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਅਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ...' ਤੀਜਾ ਟੀ-20 ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਪਤਾਨ ਅਈਅਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
IND vs ENG 3rd T20: ਕਪਤਾਨ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਨੇ 125 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ।
Published : July 8, 2026 at 3:10 PM IST
IND vs ENG 3rd T20: ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਲਰਾਉਂਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੀਜੇ T20I ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 125 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 2-0 ਦੀ ਲੀਡ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਈ (ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ)। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ T20I ਵਿੱਚ 100 ਦੌੜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਾਰਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਈਅਰ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ T20I ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। 202 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਸਿਰਫ਼ 11.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 76 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਢੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ।
𝙉𝙤 𝙡𝙤𝙤𝙠𝙞𝙣𝙜 𝙗𝙖𝙘𝙠. 𝙊𝙣𝙡𝙮 𝙗𝙤𝙪𝙣𝙘𝙞𝙣𝙜 𝙗𝙖𝙘𝙠. 💙#ENGvIND pic.twitter.com/REwbtECeFy— Star Sports (@StarSportsIndia) July 7, 2026
ਇਸ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ "ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ" ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਅਈਅਰ ਨੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ "ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸੀ,"। "ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਾਰਨਾ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਹਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।"
ਇਹ ਪਿੱਚ 200 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਅਈਅਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟ੍ਰੈਂਟ ਬ੍ਰਿਜ ਪਿੱਚ 'ਤੇ 200 ਦੌੜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ 200 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਿੱਚ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਾਵਰਪਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਕਟ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੰਬਾਈਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਅੱਜ, 'ਹਾਰਡ ਲੈਂਥ' ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।"
England tick all the boxes in a big win at Trent Bridge 👏— ICC (@ICC) July 7, 2026
Scorecard 📲 https://t.co/4aDRVnYwd6 pic.twitter.com/m6xjyGw2id
ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨੀ ਵਪੇਗੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 200 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਅਤੀਤ 'ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਰੇਕ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
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