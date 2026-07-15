IND vs ENG: ਪਹਿਲੇ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਅਕਸ਼ਰ ਬਣੇ 'ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਿ ਮੈਚ'

IND vs ENG: ਪਹਿਲੇ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਅਕਸ਼ਰ ਬਣੇ 'ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਿ ਮੈਚ'
IND vs ENG 1st ODI: ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 259 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ 45.2 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ।
Published : July 15, 2026 at 12:10 PM IST
IND vs ENG 1st ODI: ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ, 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਛੇ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਦੌਰੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 1-0 ਦੀ ਲੀਡ ਲੈ ਲਈ। ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ 80 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਦੇ ਬੱਲੇ ਅਤੇ ਗੇਂਦ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਭਾਰਤ ਨੇ 45.2 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 259 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ।
Job completely done in style ✅#TeamIndia cruise to a 6️⃣-wicket victory to take a 1-0 lead in the ODI series 💙— BCCI (@BCCI) July 14, 2026
Scorecard ▶️ https://t.co/2sg194tpxH #TeamIndia | #ENGvIND pic.twitter.com/PnUDkcVLyr
ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਿ ਮੈਚ ਬਣੇ ਅਕਸ਼ਰ
ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ 258 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰ 52 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇਤੂ 57 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਅਜੇਤੂ 52 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਟੀਮ ਦਾ ਸਕੋਰ 4 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 160 ਸੀ, ਪਰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਿ ਮੈਚ ਅਕਸ਼ਰ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਪੰਜਵੀਂ ਵਿਕਟ ਲਈ ਅਜੇਤੂ 102 ਦੌੜਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ।
ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਦੀ ਪਾਰੀ
ਕਪਤਾਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੀ 75 ਗੇਂਦਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 11 ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੱਕਾ ਲਗਾਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੈਂਕੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੜਵੱਲ ਕਾਰਨ ਰਿਟਾਇਰ ਹਰਟ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂਕੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਜਿੱਤਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
How much are you rating this match-winning 1️⃣0️⃣2️⃣-run stand? 👇#TeamIndia | #ENGvIND | @akshar2026 | @Sundarwashi5 pic.twitter.com/ta1pvUOXtB— BCCI (@BCCI) July 14, 2026
ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ (11) ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ (5) ਉੱਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਿੱਲ (80 ਦੌੜਾਂ) ਅਤੇ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (35 ਦੌੜਾਂ) ਨੇ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 101 ਦੌੜਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਪਾਰੀ
ਗਿੱਲ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਝੁਕਦਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਰਨ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਜੋਸ਼ ਟੰਗ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਬੋਲਡ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਕਸ਼ਰ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਲੈ ਗਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਜੋ ਰੂਟ ਅਤੇ ਲਿਆਮ ਡਾਸਨ ਦੇ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤਵੀਂ ਵਿਕਟ ਲਈ 121 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 258 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਰੂਟ ਨੇ 76 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 76 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਡਾਸਨ ਨੇ 83 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 68 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।
A truly flawless all-round performance 🌟— BCCI (@BCCI) July 14, 2026
Axar Patel bags the well-deserved POTM award for his 4️⃣-wicket haul and vital half-century 🔥
Scorecard ▶️ https://t.co/2sg194tpxH #TeamIndia | #ENGvIND | @akshar2026 pic.twitter.com/eSGYHXzXll
ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਕਦੋਂ?
ਬੁਮਰਾਹ ਨੇ 9 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 31 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ, ਜਦਕਿ ਗੁਰਨੂਰ ਬਰਾੜ ਨੇ ਨੌਂ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 61 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ 10 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਮੈਚ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਾਰਡਿਫ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।