ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅੱਜ, ਜਾਣੋ ਐਡੀਲੇਡ ਦੀ ਪਿੱਚ ਅਤੇ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ
INDIA VS AUSTRALIA : ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਦੂਜੇ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਐਡੀਲੇਡ ਓਵਲ ਪਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵਨਡੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਬਾਰੇ।
Published : October 23, 2025 at 6:39 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐਡੀਲੇਡ ਓਵਲ ਵਿਖੇ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਖੇਡੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ 1-0 ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਦੂਜਾ ਵਨਡੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੀਰੀਜ਼ 1-1 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ-ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ODI ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ:
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 153 ODI ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ 58 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ 85 ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 10 ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਐਡੀਲੇਡ ਓਵਲ ਪਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ:
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਐਡੀਲੇਡ ਓਵਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਪਿੱਚ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੇਂਦ ਬੱਲੇ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਉਛਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੇਂਦ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕਸਾਰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਚੰਗੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਟ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਗੇਂਦ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਸਪਿਨ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਸਪਿਨ ਅਤੇ ਉਛਾਲ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਐਡੀਲੇਡ ਓਵਲ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਰਿਕਾਰਡ:
ਇਸ ਪਿੱਚ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 94 ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੇ 49 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੇ 43 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਦਾ ਔਸਤ ਸਕੋਰ 225 ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਦਾ ਔਸਤ ਸਕੋਰ 197 ਹੈ। ਇਸ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ 369 ਹੈ, ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
Who had the best call of this unreal moment?— cricket.com.au (@cricketcomau) October 22, 2025
Listen to all the commentary feeds in the match centre of the CA Live App with zero delay to live play thanks to Cricket Radio. pic.twitter.com/lKwR9KyS9F
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪਲੇਇੰਗ 11
ਭਾਰਤ: ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ, ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈਡੀ, ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ: ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਮਾਰਸ਼ (ਕਪਤਾਨ), ਮੈਥਿਊ ਸ਼ਾਰਟ, ਜੋਸ਼ ਫਿਲਿਪ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਮੈਟ ਰੇਨਸ਼ਾ, ਕੂਪਰ ਕੌਨੋਲੀ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਓਵਨ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਸਟਾਰਕ, ਨਾਥਨ ਐਲਿਸ, ਮੈਥਿਊ ਕੁਹਨੇਮੈਨ, ਜੋਸ਼ ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ।