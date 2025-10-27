ਭਾਰਤ-ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗੀ?
ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰੇਗੀ? ਜਾਣੋ...
Published : October 27, 2025 at 8:55 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਆਈਸੀਸੀ ਮਹਿਲਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਚਾਰ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 3:00 ਵਜੇ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਡੀ.ਵਾਈ. ਪਾਟਿਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਹਾਟੀ ਦੇ ਬਾਰਸਾਪਾਰਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ।
ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ, ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਡੀ.ਵਾਈ. ਪਾਟਿਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਦੋ ਲੀਗ ਮੈਚ ਖੇਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਮੈਚ ਵੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਵੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹੁਣ, ਭਾਰਤ ਉਸੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਖੇਡੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮੈਚ ਵੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ-ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗੀ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ।
ਜੇਕਰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਨਵੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵੀਰਵਾਰ ਲਈ ਮੌਸਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ-ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਡੇ 'ਤੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੈਚ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (31 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਡੇ ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ (50 ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਮੈਚ) ਵਿੱਚ ਨਾਕਆਊਟ ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਡੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਡੇ ਵੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਡੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗੀ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।
ਜੇਕਰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਡੇਅ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਆਈਸੀਸੀ ਦੀਆਂ ਖੇਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ 13.6 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਡੇਅ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧੂਰਾ ਮੈਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 31 ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਮੌਸਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 50 ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਲਈ, ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਓਵਰ ਖੇਡਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ-ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮੈਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੈਚ ਅਸਲ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਡੇਅ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲੀਗ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ ਟਾਪਰ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੀਗ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ।
ਲੀਗ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਤ ਲੀਗ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੋਲੰਬੋ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸਦਾ ਦੂਜਾ ਲੀਗ ਮੈਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਤ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹਾਰੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਲੀਗ ਮੈਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਸੀਸੀ ਮਹਿਲਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਜਿੱਤਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਮੈਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੈਚ ਐਤਵਾਰ (2 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।