IND vs AUS: ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਪੰਜਵਾਂ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਰੱਦ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 2-1 ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਸੀਰੀਜ਼

India vs Australia 5th T20: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

India vs Australia 5th T20
ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 5ਵਾਂ ਟੀ20ਆਈ (IANS)
ETV Bharat Sports Team

November 8, 2025

November 8, 2025

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਵਾਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੇ ਗਾਬਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਚ ਪੰਜ ਓਵਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਮਿਸ਼ੇਲ ਮਾਰਸ਼ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ 4.5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਿਕਟ ਗੁਆਏ 52 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ 2-1 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਈ।

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਅਤੇ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 52 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 2:16 ਵਜੇ, ਗੰਭੀਰ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਨ ਮੈਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਮੀਂਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਢੱਕਣਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ 23 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਗਿੱਲ 29 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਸਨ।

ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਜਨਮਦਿਨ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਮੈਚ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਕਪਤਾਨਾਂ ਨੇ ਟਾਸ 'ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਮਿਸ਼ੇਲ ਮਾਰਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿੱਚ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਡਰਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਪਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"

ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਟਾਸ ਹਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਟੀਮ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸਮਝ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਇਹ 200 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਕਸੇ ਟਿੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਸਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਵੱਲੀ ਲੜੀ ਜਿੱਤਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਿਲਕ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿੰਕੂ ਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।"

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਲੇਇੰਗ 11

ਭਾਰਤ: ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ, ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ (ਕਪਤਾਨ), ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ, ਜਿਤੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ: ਮਿਸ਼ੇਲ ਮਾਰਸ਼ (ਕਪਤਾਨ), ਮੈਥਿਊ ਸ਼ਾਰਟ, ਜੋਸ਼ ਇੰਗਲਿਸ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਟਿਮ ਡੇਵਿਡ, ਜੋਸ਼ ਫਿਲਿਪ, ਮਾਰਕਸ ਸਟੋਇਨਿਸ, ਗਲੇਨ ਮੈਕਸਵੈੱਲ, ਬੇਨ ਦਵਾਰਸ਼ੀਅਸ, ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਬਾਰਟਲੇਟ, ਨਾਥਨ ਐਲਿਸ, ਐਡਮ ਜ਼ਾਂਪਾ।

November 8, 2025

ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ
ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ
SURYAKUMAR YADAV
ABHISHEK SHARMA
INDIA VS AUSTRALIA 5TH T20

