ਅੰਬਰਸਰੀਏ ਗੱਭਰੂ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਫਿਲ ਸਾਲਟ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਪਿੱਛੇ
IND vs AUS 5th T20 : ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : November 8, 2025 at 5:28 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਓਪਨਿੰਗ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ, ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ, ਗਲੇਨ ਮੈਕਸਵੈੱਲ ਅਤੇ ਫਿਲ ਸਾਲਟ ਵਰਗੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੇ ਗਾਬਾ ਵਿਖੇ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਵੇਂ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੋ ਵਾਰ ਬਚੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ
ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ। ਗਲੇਨ ਮੈਕਸਵੈੱਲ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੈਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ 5 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਸੀ। ਫਿਰ, ਜਦੋਂ ਉਹ 11 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਬੇਨ ਡਵਾਰਸ਼ੀਅਸ ਨੇ ਨਾਥਨ ਐਲਿਸ ਦੇ ਚੌਥੇ ਓਵਰ ਦੀ ਤੀਜੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੈਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।
ਮੈਚ ਰੁੱਕਣ ਤੱਕ 23 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਖੇਡੀ ਪਾਰੀ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਮੈਚ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ 13 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 1 ਛੱਕੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 23 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ 176.92 ਸੀ। ਇਸ ਪਾਰੀ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਨੇ 4.5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ 52 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਛੋਟੀ, ਤੂਫਾਨੀ ਪਾਰੀ ਨਾਲ, ਉਸਨੇ ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੂਰਿਆ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ, ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ
ਇਸ ਪਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 1,000 ਦੌੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹਮਵਤਨ ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਰਿਆ ਨੇ 573 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 1,000 ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੌੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਸਿਰਫ 528 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਫਿਲ ਸਾਲਟ (599 ਗੇਂਦਾਂ) ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਗਲੇਨ ਮੈਕਸਵੈੱਲ (604 ਗੇਂਦਾਂ) ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ।
ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 1000 ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੌੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ
- 528 ਗੇਂਦਾਂ - ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ
- 573 ਗੇਂਦਾਂ - ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ
- 599 ਗੇਂਦਾਂ - ਫਿਲ ਸਾਲਟ
- 604 ਗੇਂਦਾਂ - ਗਲੇਨ ਮੈਕਸਵੈੱਲ
- 609 ਗੇਂਦਾਂ - ਆਂਦਰੇ ਰਸਲ/ਫਿਨ ਐਲਨ
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ 1000 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 1000 ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੌੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ (29 ਪਾਰੀਆਂ) ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ 1000 ਦੌੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ 28 ਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ 27 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ 1000 ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੌੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 1000 ਦੌੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਰੀਆਂ (ਭਾਰਤ)
- 27 ਪਾਰੀਆਂ - ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ
- 28 ਪਾਰੀਆਂ - ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ
- 29 ਪਾਰੀਆਂ - ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ
- 31 ਪਾਰੀਆਂ - ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ
- 40 ਪਾਰੀਆਂ - ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ