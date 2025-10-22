ETV Bharat / sports

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਐਡੀਲੇਡ ਪਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ODI ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਦੂਜੇ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਐਡੀਲੇਡ ਓਵਲ ਪਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਨਡੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਬਾਰੇ।

IND VS AUS 2ND ODI MATCH PREVIEW
ਮਿਸ਼ੇਲ ਮਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (IANS)
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐਡੀਲੇਡ ਓਵਲ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਖੇਡੇਗੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 1-0 ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਹੁਣ, ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੜੀ 1-1 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣੀਏ।

ਭਾਰਤ-ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 153 ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ 58 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ 85 ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 10 ਮੈਚ ਵੀ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫਾਇਦਾ ਹੈ।

IND VS AUS 2ND ODI MATCH PREVIEW
ਭਾਰਤ-ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੂਜਾ ਵਨਡੇ (AFP)

ਐਡੀਲੇਡ ਓਵਲ ਪਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਐਡੀਲੇਡ ਓਵਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਪਿੱਚ ਨੂੰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੇਂਦ ਬੱਲੇ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੇਂਦ ਵਾਧੂ ਉਛਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੇਂਦ ਇਕਸਾਰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਚੰਗੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਟ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਗੇਂਦ ਪੁਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਪਿਨ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਪਿਨ ਅਤੇ ਉਛਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਐਡੀਲੇਡ ਓਵਲ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਰਿਕਾਰਡ

ਇਸ ਪਿੱਚ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 94 ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੇ 49 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੇ 43 ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਔਸਤ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਦਾ ਸਕੋਰ 225 ਹੈ ਅਤੇ ਔਸਤ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਦਾ ਸਕੋਰ 197 ਹੈ। ਇਸ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ 369 ਹੈ, ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪਲੇਇੰਗ 11

ਭਾਰਤ: ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ, ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈੱਡੀ, ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ: ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਮਾਰਸ਼ (ਕਪਤਾਨ), ਮੈਥਿਊ ਸ਼ਾਰਟ, ਜੋਸ਼ ਫਿਲਿਪ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਮੈਟ ਰੇਨਸ਼ਾ, ਕੂਪਰ ਕੌਨੋਲੀ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਓਵਨ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਸਟਾਰਕ, ਨਾਥਨ ਐਲਿਸ, ਮੈਥਿਊ ਕੁਹਨੇਮੈਨ, ਜੋਸ਼ ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ।

