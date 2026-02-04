ETV Bharat / sports

IND ਬਨਾਮ AFG ਅੰਡਰ-19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ, ਦੇਖੋ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਪਲੇਇੰਗ-11

ਅੰਡਰ 19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

IND U19 VS AFG U19 SCORECARD
ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅੰਡਰ 19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ (Gatty Images)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 4, 2026 at 1:31 PM IST

IND VS AFG U19 WORLD CUP SEMIFINAL: ਅੰਡਰ-19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹਰਾਰੇ ਦੇ ਹਰਾਰੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਮਹਿਬੂਬ ਖਾਨ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਜੇਤੂ ਹੈ

ਆਯੂਸ਼ ਮਹਾਤਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਲੂ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਛੇ ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ 18 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਰੋਮਾਂਚਿਕ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਸੱਤ ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਸੁਪਰ ਸਿਕਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ।

ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ 28 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮਹਿਬੂਬ ਖਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸੁਪਰ ਸਿਕਸ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ 191 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ, ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ।

IND U19 vs AFG U19 Semifinal: ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਪਲੇਇੰਗ 11

ਇੰਡੀਆ ਅੰਡਰ 19 ਟੀਮ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ: ਆਰੋਨ ਜਾਰਜ, ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ, ਆਯੂਸ਼ ਮਹਾਤਰੇ (ਕਪਤਾਨ), ਵੇਦਾਂਤ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਵਿਹਾਨ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਅਭਿਗਿਆਨ ਕੁੰਡੂ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਆਰਐਸ ਅੰਬਰੀਸ਼, ਕਨਿਸ਼ਕ ਚੌਹਾਨ, ਖਿਲਨ ਪਟੇਲ, ਹੇਨਿਲ ਪਟੇਲ, ਦੀਪੇਸ਼ ਦੇਵੇਂਦਰਨ।

ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ U19 ਟੀਮ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ: ਉਸਮਾਨ ਸਾਦਤ, ਖਾਲਿਦ ਅਹਿਮਦਜ਼ਈ, ਫੈਜ਼ਲ ਸ਼ਿਨੋਜ਼ਾਦਾ, ਉਜ਼ੈਰਉੱਲ੍ਹਾ ਨਿਆਜ਼ਈ, ਮਹਿਬੂਬ ਖਾਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ/ਕਪਤਾਨ), ਅਜ਼ੀਜ਼ੁੱਲਾ ਮਿਆਖਿਲ, ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਖਾਤਿਰ ਸਟੈਨਿਕਜ਼ਈ, ਰੁਹੁੱਲਾ ਅਰਬ, ਨੂਰਿਸਤਾਨੀ ਉਮਰਜ਼ਈ, ਵਾਹਿਦੁੱਲਾ ਜ਼ਾਦਰਾਨ।

