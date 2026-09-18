ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਸੈਂਕੜਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ T20I ਹਾਰ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੀਜੇ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 127 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਕਰ ਲਿਆ।
Published : September 18, 2026 at 8:02 AM IST
IND vs AFG 3rd T20: ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਪਾਰੀ ਗੂੰਜ ਉੱਠੀ। ਉਸਨੇ 16 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਅਤੇ 30 ਦੌੜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਦੇ 50 ਦੌੜਾਂ 35 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 221 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ।
𝗙𝗿𝗶𝗲𝗻𝗱𝘀𝗵𝗶𝗽, indeed! 🤝😊— BCCI (@BCCI) September 17, 2026
Afghanistan Captain Ibrahim Zadran joins #TeamIndia and Captain Shreyas Iyer during the victory celebrations 🙌#AFGvIND | @ACBofficials pic.twitter.com/TniITU33z0
ਇਸ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 14.1 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 94 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੀ-20 ਹਾਰ ਹੋਈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ। ਕਪਤਾਨ ਇਬਰਾਹਿਮ ਜ਼ਦਰਾਨ 25 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰਰ ਰਹੇ। ਭਾਰਤ ਲਈ, ਨਿਤੀਸ਼ ਰੈੱਡੀ ਅਤੇ ਰਵੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਬੁਮਰਾਹ ਅਤੇ ਯਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ।
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਰ
- 127 ਦੌੜਾਂ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ, ਦਿੱਲੀ, 2026
- 116 ਦੌੜਾਂ ਬਨਾਮ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੋਲੰਬੋ, 2012
- 104 ਦੌੜਾਂ ਬਨਾਮ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼, ਗ੍ਰੋਸ ਆਈਲੇਟ, 2024
Ek aur ek, gyarah. Abhishek Sharma sabse pyaara 😎— FanCode (@FanCode) September 17, 2026
Stream the Afghanistan vs India T20I series LIVE only on FanCode 📲#AFGvIND pic.twitter.com/dL8wI18GIp
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 317.64 ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 34 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 108 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 11 ਛੱਕੇ ਅਤੇ 9 ਚੌਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸੈਂਕੜਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿੱਚ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪਾਰੀ ਦਾ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ਼ 30 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾ ਕੇ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 35 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਸੈਂਕੜਾ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਸੈਂਕੜਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ 33 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਫਿਨ ਐਲਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ।
STAY HUMBLE EH 🧘— FanCode (@FanCode) September 17, 2026
100* of 30 balls 🔥
Stream the Afghanistan vs India T20I series LIVE only on FanCode 📲#AFGvIND pic.twitter.com/Y04lGfoe0n
ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਟੀ20ਆਈ ਸੈਂਕੜਾ (ਐਫਐਮ ਟੀਮਾਂ)
- 30 - ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ (ਭਾਰਤ) ਬਨਾਮ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਦਿੱਲੀ, 2026
- 33 - ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਰਜ਼ਾ (ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ) ਬਨਾਮ ਗੈਂਬੀਆ, ਨੈਰੋਬੀ (ਰੁਆਰਕਾ),
- 33 - ਫਿਨ ਐਲਨ (ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ) ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਕੋਲਕਾਤਾ, 2026
- 35 - ਡੇਵਿਡ ਮਿਲਰ (ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ) ਬਨਾਮ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪੋਟਚੇਫਸਟ੍ਰੂਮ, 2017
- 35 - ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ (ਭਾਰਤ) ਬਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਇੰਦੌਰ, 2017
ਟੀ-20ਆਈ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਸੈਂਕੜਾ
ਇਸ 30 ਗੇਂਦਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨਾਲ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਟੀ-20ਆਈ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਐਸਟੋਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਿਲ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਵਿਰੁੱਧ 27 ਗੇਂਦਾਂ ਦਾ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਟੀ-20ਆਈ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਰਕੀ ਲਈ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ, ਮੁਹੰਮਦ ਫਹਾਦ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਵਿਰੁੱਧ 29 ਗੇਂਦਾਂ ਦਾ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ।
ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਟੀ20ਆਈ ਸੈਂਕੜਾ
- 27 - ਸਾਹਿਲ ਚੌਹਾਨ (ਐਸਟੋਨੀਆ) ਬਨਾਮ ਸਾਈਪ੍ਰਸ, ਐਪਿਸਕੋਪੀ, 2024
- 29 - ਮੁਹੰਮਦ ਫਹਾਦ (ਤੁਰਕੀ) ਬਨਾਮ ਬੁਲਗਾਰੀਆ, ਸੋਫੀਆ, 2025
- 30 - ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ (ਭਾਰਤ) ਬਨਾਮ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਦਿੱਲੀ, 2026
- 33 - ਜਾਨ ਨਿਕੋਲ ਲੋਫਟੀ-ਈਟਨ (ਨਾਮੀਬੀਆ) ਬਨਾਮ ਨੇਪਾਲ, ਕੀਰਤੀਪੁਰ, 2024
- 33 - ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਰਜ਼ਾ (ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ) ਬਨਾਮ ਗੈਂਬੀਆ, ਨੈਰੋਬੀ (ਰੁਆਰਕਾ),
- 33 - ਫਿਨ ਐਲਨ (ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ) ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਕੋਲਕਾਤਾ, 2026
Abhishek Sharma went absolutely blazing in Delhi with a landmark century 🔝💯— ICC (@ICC) September 17, 2026
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ਇਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦਾ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਸੈਂਕੜਾ
ਹੈ । ਉਸਦੇ ਨਾਮ 12 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਵੀ ਹਨ। 26 ਸਾਲਾ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਡੈਬਿਊ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।