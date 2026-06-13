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IND vs AFG: ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੌਕਾ, ਕੋਚ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ

ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ 3 'ਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

IND vs AFG
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 13, 2026 at 1:11 PM IST

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IND vs AFG 1st ODI: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਅੱਜ (13 ਜੂਨ) ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ ਐਚਪੀਸੀਏ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਚਾਰ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਹਨ; ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 2023 ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਨੇ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ? ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਜੇਤੂ, ਅਜੇਤੂ 75 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 3 ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਿਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।

ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖਿਡਾਰੀ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੋਚ ਮੋਰਨੇ ਮੋਰਕਲ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟੀਮ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੜੀ ਦੌਰਾਨ ਨੰਬਰ ਤਿੰਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੇਗੀ। ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ, ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਮੋਰਕਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ - ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਈਸ਼ਾਨ (ਕਿਸ਼ਨ), ਕੇਐਲ (ਰਾਹੁਲ), ਜਾਂ ਯਸ਼ਸਵੀ (ਜੈਸਵਾਲ) ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਹਤਰ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ।"

ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੱਧ-ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਖੇਡਿਆ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਵਿਕਟਕੀਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਆਊਟਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੈਚ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇ ਮੈਚ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਿੰਸ ਅਤੇ ਗੁਰਨੂਰ ਆਪਣਾ ਡੈਬਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੋਰਕਲ ਨੇ ਨਵੇਂ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਗੁਰਨੂਰ ਬਰਾੜ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੈਬਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ।"

IND ਬਨਾਮ AFG: ਮੌਸਮ ਰਿਪੋਰਟ

ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਤੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪਿਆ - ਖੇਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਚ ਵਾਲੇ ਦਿਨ (ਸ਼ਨੀਵਾਰ) ਵੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। AccuWeather ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ 49% ਸੰਭਾਵਨਾ, ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ 75% ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ 71% ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਟਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਓਵਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮੈਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 17 ਜੂਨ ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ

ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ, ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈਡੀ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਸੀਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੂਤ ਯਾਦਵ, ਹਰੀਸ਼ ਦੂਤ ਯਾਦਵ।

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