IND U19 vs AUS U19: ਭਾਰਤੀ ਅੰਡਰ-19 ਟੀਮ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮੈਚ 'ਚ ਵੀ ਹਰਾਇਆ, ਸੀਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਬਜ਼ਾ
ਦੂਜੇ ਯੂਥ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਯਸ਼ਵਰਧਨ ਚੌਹਾਨ ਨੇ 122 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ ਅਤੇ ਵੀਕੇ ਵਿਨੀਤ ਨੇ 87 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ।
Published : September 22, 2026 at 1:22 PM IST
IND U19 vs AUS U19: ਭਾਰਤੀ ਅੰਡਰ-19 ਟੀਮ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਕੋਟ ਦੇ ਨਿਰੰਜਨ ਸ਼ਾਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਦੂਜਾ ਯੂਥ ਵਨਡੇ 102 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਅੰਡਰ-19 ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ 2-0 ਦੀ ਅਜੇਤੂ ਬੜ੍ਹਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਯਸ਼ਵਰਧਨ ਚੌਹਾਨ ਨੇ 122 ਅਤੇ ਵੀਕੇ ਵਿਨੀਤ ਨੇ 87 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤੀ ਅੰਡਰ-19 ਟੀਮ ਨੇ 7 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 341 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 41.1 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 238 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਢੇਰ ਹੋ ਗਿਆ।
The playing XI for India U-19 and Australia U-19... @sportstarweb pic.twitter.com/nG0EBaeeDC— Shayan Acharya (@ShayanAcharya) September 21, 2026
ਚਿਗੁਰਪਤੀ ਵੈਂਕਟ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਹੇ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੱਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਚਿਗੁਰਪਤੀ ਵੈਂਕਟ ਭਾਰਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 64 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਵਿਆ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਮੋਹਿਤ ਉਲਵਾ, ਮਨਲ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਯਸ਼ਵੀਰ ਗੌਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ।
ਸਹਿਵਾਗ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇਜ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਹਿਵਾਗ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਰਿਆਵੀਰ ਸਹਿਵਾਗ ਦੀ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਪਾਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਪਤਾਨ ਲਕਸ਼ੈ ਰਾਏਚੰਦਾਨੀ (11) ਨਾਲ 46 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਨ ਆਊਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਨੀਤ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 55 ਦੌੜਾਂ ਜੋੜੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 18 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 38 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਨਵਯ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 9 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕੇ।
A comprehensive win by India U-19. It clinches the series! @sportstarweb pic.twitter.com/0aP8ZD5Ind— Shayan Acharya (@ShayanAcharya) September 21, 2026
ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਵਿਨੀਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ
ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਵਿਨੀਤ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 132 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਚੌਹਾਨ ਨੇ 100 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 15 ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਦੋ ਛੱਕੇ ਮਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਨੀਤ ਨੇ 92 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 87 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਛੱਕੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਚੌਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕੁਸ਼ਾਗਰ ਓਝਾ ਨੇ ਆਖਰੀ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 34 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੱਕਾ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਕੋਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ, ਥਾਮਸ ਵਾਸੇਓ ਨੇ 78 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਸੁਲੀਵਾਨ ਨੇ 55 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।
A strong showing with the bat from India's U19 team in the 2nd unofficial ODI against the touring Australians in Rajkot 👏 pic.twitter.com/5gmmyGduET— Cricbuzz (@cricbuzz) September 21, 2026
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਉਲਵਾ ਅਤੇ ਵੈਂਕਟ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਝਟਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਥਿਊ ਲੋਗ (42), ਕਪਤਾਨ ਜੈਕ ਚੋਸਨੈਕ (63 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 81), ਅਤੇ ਬਲੇਕ ਕੇਟਲ ਨੇ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਨਿਯਮਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ।
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