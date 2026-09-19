ਰਾਹੁਲ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਖੇਡੀ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਪਾਰੀ, ਭਾਰਤ U-19 ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ
ਰਾਹੁਲ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਅਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਹਿਵਾਗ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਯੂਥ ਵਨ-ਡੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
Published : September 19, 2026 at 12:26 PM IST
ਰਾਜਕੋਟ (ਗੁਜਰਾਤ): ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਡੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਯੂਥ ਵਨ-ਡੇ (ODI) ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅੰਡਰ-19 ਟੀਮ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਅੰਡਰ-19 ਟੀਮ ਨੂੰ 7 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਨਿਰੰਜਨ ਸ਼ਾਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਓਵਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ 20-20 ਪ੍ਰਤੀ ਟੀਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਅੰਡਰ-19 ਟੀਮ ਨੇ 182/6 ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਅੰਡਰ-19 ਟੀਮ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 175 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕੀ।
ਰਾਹੁਲ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਪਾਰੀ
ਇਹ ਮੈਚ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਖਾਸ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਰਾਹੁਲ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਅਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਹਿਵਾਗ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਅਨਵੈ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਅਤੇ ਆਰਿਆਵੀਰ ਸਹਿਵਾਗ, ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਿਆ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਆਲ-ਰਾਊਂਡਰ ਆਰਿਆਵੀਰ ਨੇ 26 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 28 ਦੌੜਾਂ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਚੌਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ) ਬਣਾ ਕੇ ਟੀਮ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗਤੀ ਬਣਾਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਵਿਕਟਕੀਪਰ-ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਅਨਵੈ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ 18 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 211.11 ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 38 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਅਤੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪੰਜਵੀਂ ਵਿਕਟ ਲਈ 69 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਿਭਾਈ; ਯਸ਼ਵਰਧਨ ਚੌਹਾਨ ਨੇ 34 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 54 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਦੋ ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
Aaryavir Sehwag scored 28(26) , while Anvay Dravid made 38(18)— ONE7 (@17pixles) September 18, 2026
in their first outing against Australia U19 in the Youth ODIs.
📸 [sportstarweb] pic.twitter.com/5HMFlSKMFf
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਅੰਡਰ-19 ਟੀਮ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ
183 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਅੰਡਰ-19 ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਪਤਾਨ ਜੈਕ ਜੋਸਨੇਕ ਨੇ 27 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 55 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਤੂਫਾਨੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਛੇ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ 11 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 24 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋਸਨੇਕ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਚੌਕੇ ਜੜੇ।
ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਈ 11 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਮੋਹਿਤ ਉਲਵਾ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦੌੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰੋਮਾਂਚਕ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ। ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 28 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਵਨਡੇ ਲੜੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।