ਭਾਰਤ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਕੇਟਿੰਗ ਟਰਾਫੀ ਤਗਮਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕਈ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਓਪਨ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰੈਕ-ਸਪੀਡ ਸਕੇਟਿੰਗ ਟਰਾਫੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
Published : August 18, 2026 at 10:00 PM IST
ਦੇਹਰਾਦੂਨ: ਭਾਰਤੀ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਦਰੀ ਆਈਸ ਰਿੰਕ ਵਿਖੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਓਪਨ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰੈਕ ਸਪੀਡ ਸਕੇਟਿੰਗ ਟਰਾਫੀ 2026 ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਗਮਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। 14 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਐਥਲੀਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੇ ਕਈ ਈਵੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਡੀਅਮ ਫਿਨਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਘਰੇਲੂ ਆਈਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਐਥਲੀਟਾਂ ਦਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਰੋਮਾਂਚਕ ਹੋ ਗਏ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਆਖਰੀ ਸਕਿੰਟ ਤੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਰਹੀਆਂ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੂਨੀਅਰ ਐੱਫ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ, ਦੋਵਾਂ ਦੌੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ। ਜੂਨੀਅਰ ਐੱਫ ਗਰਲਜ਼ 222 ਮੀਟਰ ਦੌੜ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ। ਜੀਐੱਸ ਬ੍ਰਾਡੀਸ਼ਾ ਨੇ 28.91 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮਾਇਰਾ ਤਿਆਗੀ ਨੇ 29.34 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਅਤੇ ਅਮਾਇਰਾ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 30.02 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਪੂਰੇ ਪੋਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੂਨੀਅਰ ਐੱਫ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ 222 ਮੀਟਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਕੀਤਾ। ਈਵਾਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ 25.15 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੁਵਰਾਜ ਮਹਿਤਾ 25.19 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ 0.04 ਸਕਿੰਟ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਸ਼ਿਵਾਂਸ਼ ਅਹਿਰ ਨੇ 26.74 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੂਨੀਅਰ ਐੱਫ ਦੋਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਛੇ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ।
Maximum number 1⃣0⃣0⃣ in Test Cricket for Rishabh Pant! 💥— BCCI (@BCCI) August 18, 2026
He becomes the first #TeamIndia batter to reach that special milestone in men's cricket 🫡🫡
Updates ▶️ https://t.co/M9LVyCAp8y#SLvIND pic.twitter.com/24yVuJ7FzX
ਆਰੀਅਨ ਨੇ ਜੂਨੀਅਰ ਈ ਲੜਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜਾ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੂਨੀਅਰ ਈ ਲੜਕਿਆਂ 333 ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਆਰੀਅਨ ਸੁਜੀਤ ਬਾਵਿਸਕਰ ਨੇ 35.47 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆਰੀਅਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜਾ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜੂਨੀਅਰ ਈ ਲੜਕਿਆਂ 500 ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਮੰਗੋਲੀਆ ਦੇ ਬਾਟਬਾਇਰ ਏਰਡੇਨੇਬੁਲਗਨ ਨੇ 35.56 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਘਵ ਚੌਧਰੀ ਨੇ 37.39 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੂਨੀਅਰ ਸੀ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ 1000 ਮੀਟਰ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸਿਧਾਂਤ ਮਾਂਜਰੇ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ 40.79 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯਸ਼ ਪਾਰੀਜਾਤ ਜਮਦਾਰ ਨੇ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਖਮੁਦੋਵ ਅਲੀਸ਼ੇਰ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।
ਚੀਨ ਨੇ ਚਮਕਿਆ, ਜੂਨੀਅਰ ਈ ਅਤੇ ਡੀ ਵਿੱਚ ਪੋਡੀਅਮ ਜਿੱਤਿਆ: ਦੂਜੇ ਦਿਨ, ਚੀਨੀ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਚੀਨ ਨੇ ਜੂਨੀਅਰ ਈ ਗਰਲਜ਼ 333 ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ। ਰੁਇਲਿਨ ਯਾਂਗ ਨੇ ਸੋਨਾ, ਯੂਨੀ ਸ਼ੇਨ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਕੈਕਸਿਨ ਜ਼ਿਆਓ ਨੇ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਚੀਨੀ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੇ ਜੂਨੀਅਰ ਡੀ ਗਰਲਜ਼ 777 ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੋਡੀਅਮ ਜਿੱਤਿਆ। ਲਿੰਗਯੂ ਯਾਂਗ ਨੇ ਸੋਨਾ, ਲੀ ਵੇਂਕਸੀ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਲਿਊ ਚੇਂਕਸੀ ਨੇ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।
ਚੀਨ ਨੇ ਜੂਨੀਅਰ ਡੀ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ 777 ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਂਗ ਸ਼ੇਂਗੀਜੇ ਨੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਵੇਈ ਸ਼ੀਹੇਂਗ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦੇ ਵਾਨ ਜਿਨ ਕੀਉ ਨੇ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਜੂਨੀਅਰ ਟੀਮ ਵੀ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦਿੱਗਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ: ਜੂਨੀਅਰ ਵਰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੋਮਾਂਚਕ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਮਹਿਲਾ 1500 ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ ਚਥਾਈਸੋਂਗ ਥਾਨੁਤਚਾਇਆ ਨੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦੀ ਲਾਮ ਚਿੰਗ ਯਾਨ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਈ ਸਹਾਨਾ ਨੇ 2 ਮਿੰਟ 57.223 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।
ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ 1500 ਮੀਟਰ ਦੌੜ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦੇ ਲੂ ਝਾਂਸ਼ੂਓ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦੇ ਕਵੋਕ ਤਸਜ਼ ਫੰਗ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਫਿਰਦੌਸ ਮਾਰਵਾ ਕਾਇਆਨਾ ਪੁੱਤਰਾ ਨੇ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਜੂਨੀਅਰ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ, ਚੀਨੀ ਤਾਈਪੇ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਰਿਲੇਅ ਈਵੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦਾ ਦਬਦਬਾ: ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਰਿਲੇਅ ਈਵੈਂਟਸ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਮਿਕਸਡ ਸੀ-ਡੀ 2000 ਮੀਟਰ ਰਿਲੇਅ ਵਿੱਚ, ਚੀਨ ਨੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਥਾਈਲੈਂਡ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਮਿਕਸਡ ਟੀਮ 2000 ਮੀਟਰ ਰਿਲੇਅ ਵਿੱਚ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਨੇ ਸੋਨ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਤਾਈਪੇਈ ਨੇ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।
ਭਾਰਤ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੈਡਲ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ: ਏਸ਼ੀਅਨ ਓਪਨ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰੈਕ ਸਪੀਡ ਸਕੇਟਿੰਗ ਟਰਾਫੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਮੈਡਲ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਬਰਫ਼ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਐਥਲੀਟਾਂ ਦੇ ਗਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੂਨੀਅਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।