ETV Bharat / sports

ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ WTC ਪੁਆਇੰਟ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਪਰ ਇੰਝ ਬਦਲੀ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਖੇਡ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ?

WTC 2025-27 Points Table: ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ WTC ਪੁਆਇੰਟ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।

WTC 2025 27 POINTS TABLE UPDATED
ਦਿੱਲੀ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 15, 2025 at 12:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

WTC 2025-27 Points Table: ਭਾਰਤੀ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਇਹ WTC 2025-27 ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੌਥੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ WTC ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅੰਕ 52 ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ (PCT) ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਪੁਆਇੰਟ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ (PCT) 61.90 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜੋ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਜਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ PCT 100 ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਰਾਅ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 66.67 ਦੇ PCT ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ WTC ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿੱਤ 12 ਅੰਕ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਰਾਅ 4 ਅੰਕ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ICC ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।

WTC 2025 27 POINTS TABLE UPDATED
WTC ਅੰਕ ਸਾਰਣੀ 2025-27 (ICC)

ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਿੱਤ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 518/5 ਦਾ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ। ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ 175 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ 129 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ 248 ਦੌੜਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਾਲੋਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ ਨੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਜੌਨ ਕੈਂਪਬੈਲ (115) ਅਤੇ ਸ਼ਾਈ ਹੋਪ (103) ਦੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ 390 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ 120 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਨੇ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਿਰ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਚੌਥੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 121 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਤ ਵਿਕਟਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 58 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।

TAGGED:

WTC POINTS TABLE UPDATED
INDIA IN WTC POINTS TABLE
WTC 2025 27 POINTS TABLE
WTC ਅੰਕ ਸਾਰਣੀ
WTC 2025 27 POINTS TABLE UPDATED

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ 3 ਖੰਘ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀ ਰਹੇ, ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ

ਆਖਿਰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ? ਜਾਣੋ

ਹੁਣ Linkedin ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ Facebook ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭਣ 'ਚ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ! ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਰਿਲੀਜ਼, ਸੇਵਿਓ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.