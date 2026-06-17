ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਓ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾ, ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਖੇਡੇਗਾ 3 ਮੈਚ, ਜਾਣੋ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ ਲਾਈਵ?
Today India Matches: ਤਿੰਨ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ (17 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਗੀਆਂ।
Published : June 17, 2026 at 11:09 AM IST
India Three Matches Today: ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ (17 ਜੂਨ) ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ। 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਮੈਚ ਦੇਖਣਗੇ। ਹੇਠਾਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਡੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਚ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ, ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 'ਏ' ਟੀਮ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਉਤਰੇਗੀ। ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਖੇਡਣਗੀਆਂ।
ਟ੍ਰਾਈ ਸੀਰੀਜ਼
- ਭਾਰਤ ਏ ਬਨਾਮ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਏ (IND A vs AFG A)
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਏ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਏ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਏ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਦਾਂਬੁਲਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਏ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਏ ਦੀ ਤਿਕੋਣੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਏ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮੈਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਹਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਮੈਚ ਖੇਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਦੋ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿੱਤੀ ਹੈ।
🚨 Toss Update from Dambulla 🚨— BCCI (@BCCI) June 17, 2026
Afghanistan A have won the toss & will field first against India A.
Updates ▶️ https://t.co/Kg9IWt7M5b#TriNationSeries | #INDAvAFGA pic.twitter.com/WFPvstsWra
IND A ਬਨਾਮ AFG A: ਸੰਭਾਵਿਤ ਪਲੇਇੰਗ XI
ਭਾਰਤ: ਪ੍ਰਭਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਵੈਭਵ ਸੂਰਯਵੰਸ਼ੀ, ਰਿਤੂਰਾਜ ਗਾਇਕਵਾੜ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ (ਕਪਤਾਨ), ਆਯੂਸ਼ ਬਡੋਨੀ, ਸੂਰਯਾਂਸ਼ ਸ਼ੈਡਗੇ, ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਧੂ, ਅਨੁਦ ਰਾਏ, ਅਰਸ਼ਦ ਖਾਨ, ਵਿਪਰਾਜ ਨਿਗਮ, ਯਸ਼ ਠਾਕੁਰ।
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ : ਇਮਰਾਨ ਮੀਰ (ਕਪਤਾਨ), ਹਸਨ ਇਸਾਖਿਲ, ਖਾਲਿਦ ਤਾਨੀਵਾਲ, ਏਜਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਅਹਿਮਦਜ਼ਈ, ਬਹੀਰ ਸ਼ਾਹ, ਇਸਹਾਕ ਰਹੀਮੀ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਖਲੀਲ ਗੁਰਬਾਜ਼, ਜ਼ਹੀਰ ਖਾਨ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਹਿਮਦਜ਼ਈ, ਮੁਹੰਮਦ ਇਬਰਾਹਿਮ, ਫਰਮਾਨੁੱਲਾ ਸਫੀ।
- IND A ਬਨਾਮ AFG A ਮੈਚ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
ਭਾਰਤ A ਬਨਾਮ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ A ਮੈਚ ਸੋਨੀ ਸਪੋਰਟਸ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਸੋਨੀ ਲਿਵ ਐਪ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੁਵੱਲੀ ਲੜੀ
- IND vs AFG ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ: ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਦੁਵੱਲੀ ਲੜੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਹਸ਼ਮਤੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹਿਦੀ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਵਾਲੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਭਿੜੇਗੀ। ਇਹ ਮੈਚ ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
A new spin duo in town 😎😉— BCCI (@BCCI) June 16, 2026
Rohit Sharma 🤝 Yashasvi Jaiswal#TeamIndia | #INDvAFG | @IDFCFIRSTBank | @ImRo45 | @ybj_19 pic.twitter.com/7wrh268mvt
IND ਬਨਾਮ AFG ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਕਾਰਡ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਚਾਰ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ।
IND ਬਨਾਮ AFG ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ: ਸੰਭਾਵਿਤ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ
ਭਾਰਤ: ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ, ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ, ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈੱਡੀ, ਹਰਸ਼ਾ ਦੂਬੇ, ਗੁਰਨੂਰ ਬਰਾੜ, ਅਰਸ਼ ਸਿੰਘ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ।
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ: ਰਹਿਮਾਨਉੱਲਾ ਗੁਰਬਾਜ਼ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਇਬਰਾਹਿਮ ਜ਼ਦਰਾਨ, ਸਦੀਕਉੱਲਾ ਅਟਲ, ਰਹਿਮਤ ਸ਼ਾਹ, ਹਸ਼ਮਤਉੱਲਾ ਸ਼ਾਹਿਦੀ (ਕਪਤਾਨ), ਮੁਹੰਮਦ ਨਬੀ, ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ, ਅਜ਼ਮਤਉੱਲਾ ਓਮਰਜ਼ਈ, ਏਐਮ ਗਜ਼ਨਫਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ ਸਫੀ, ਜ਼ਿਆਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸ਼ਰੀਫੀ।
IND ਬਨਾਮ AFG ਮੈਚ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਚ ਸਟਾਰ ਸਪੋਰਟਸ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ Jio Hotstar ਐਪ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਹਿਲਾ T20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ
- IND W vs NED W: ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਨੀਦਰਲੈਂਡ
ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਮਹਿਲਾ T20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੈਚ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਇਸ ਮੈਚ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਮੈਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਹੈਡਿੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Birmingham ⏩ Leeds 🚌— BCCI Women (@BCCIWomen) June 16, 2026
🎥 Inseparable bonds & good vibes only as #TeamIndia hit the road for their second travel of the #T20WorldCup 💙#WomenInBlue | #INDvNED pic.twitter.com/wYVCYmGNF4
IND W ਬਨਾਮ NED W: ਸੰਭਾਵੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ
ਭਾਰਤ: ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ, ਸ਼ਾਫਾਲੀ ਵਰਮਾ, ਜੇਮਿਮਾ ਰੌਡਰਿਗਜ਼, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ (ਕਪਤਾਨ), ਭਾਰਤੀ ਫੁਲਮਾਲੀ, ਰਿਚਾ ਘੋਸ਼ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਰੁੰਧਤੀ ਰੈੱਡੀ, ਸ਼੍ਰੇਯੰਕਾ ਪਾਟਿਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਚਰਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨ।
ਨੀਦਰਲੈਂਡ: ਸਟਾਰ ਚੈਲੀਜ਼, ਸਾਨਿਆ ਖੁਰਾਨਾ, ਫ਼ੋਬੇ ਮੋਲਕੇਨਬੋਅਰ, ਬਾਬੇਟ ਡੀ ਲੀਡੇ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਰੌਬਿਨ ਰਿਜਕੇ, ਆਇਰਿਸ ਜ਼ਵਿਲਿੰਗ, ਹੀਥਰ ਸੀਗਰਸ, ਫ੍ਰੈਡਰਿਕਕੇ ਓਵਰਡਿਜਕ, ਕੈਰੋਲੀਨ ਡੀ ਲੈਂਜ, ਸਿਲਵਰ ਸੀਗਰਸ, ਇਜ਼ਾਬੇਲ ਵੋਨਿਗ।
IND W ਬਨਾਮ NED W ਮੈਚ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ
ਮੈਚ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਟਾਰ ਸਪੋਰਟਸ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ Jio Hotstar ਐਪ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਚ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।