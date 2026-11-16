2029 'ਚ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਭਾਰਤ, 2031 ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਸਹਿ-ਮੇਜ਼ਬਾਨ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 2031 ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 23 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
Published : November 16, 2026 at 8:37 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ 2029 ਦੀ ਆਈਸੀਸੀ (ICC) ਪੁਰਸ਼ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਦਕਿ 2031 ਦੇ ਆਈਸੀਸੀ ਪੁਰਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੌਂਸਲ (ICC) ਬੋਰਡ ਨੇ 2035 ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੁਰਸ਼ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਆਈਸੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆਈਸੀਸੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 'ਫੁੱਲ ਮੈਂਬਰ' (ਪੂਰਨ ਮੈਂਬਰ) ਅਤੇ 'ਐਸੋਸੀਏਟ ਮੈਂਬਰ' ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਯੋਗਤਾ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
2029 ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ 9 ਤੋਂ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਖੇਡੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 2031 ਦਾ ਵਨਡੇ (ODI) ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 23 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ 2028 ਤੋਂ 2035 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੁਰਸ਼ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ (ਵਿੰਡੋਜ਼) ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੈਲੰਡਰ ਬਾਰੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਾਂਝੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨਗੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 12 ਨਵੰਬਰ 2028 ਤੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਦਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ 8 ਤੋਂ 12 ਜੂਨ 2029 ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ (WTC) ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ 4 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 4 ਅਗਸਤ 2030 ਤੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ 12 ਤੋਂ 16 ਜੂਨ 2031 ਤੱਕ WTC ਫਾਈਨਲ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਵੀ ਕਰੇਗਾ।
2032 ਪੁਰਸ਼ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ, 2033 WTC ਫਾਈਨਲ, 2033 ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ, 2034 ਪੁਰਸ਼ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ, 2035 WTC ਫਾਈਨਲ ਅਤੇ 2035 ਪੁਰਸ਼ ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸੰਜੋਗ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਕੈਲੰਡਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾਵੇਗਾ।
ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਗਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ
ਆਈਸੀਸੀ (ICC) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸੰਦਰਭ, ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਸਿਖਰਲੇ ਪਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਸਤੇ (pathways) ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਬਾਰੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਉੱਚ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜਾ ਕੈਲੰਡਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।"
ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਦੇ ਦੋ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਆਈਸੀਸੀ ਬੋਰਡ ਨੇ 2027 ਪੁਰਸ਼ ਵਨਡੇ (ODI) ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ, 2028 ਪੁਰਸ਼ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਅਤੇ 2028 ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਯੋਗਤਾ) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ '2027 ਪੁਰਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ' ਵਿੱਚ 10 ਟੀਮਾਂ ਹਿੱਸ ਲੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 23 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਦੇ ਦੋ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣਗੇ।
- ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਟੀਮਾਂ 2027 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਜੇਤੂ ਸਿੱਧਾ ਮੁੱਖ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਸਫਲ ਟੀਮਾਂ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 'ਸੁਪਰ ਸੀਰੀਜ਼' ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।
- 2028 ਪੁਰਸ਼ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ 16 ਟੀਮਾਂ ਵਾਲਾ ਗਲੋਬਲ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 2028 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 31 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਗਰੁੱਪ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ, ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣਗੇ।
ਗਲੋਬਲ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਰਾਹੀਂ ਅੱਠ ਟੀਮਾਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ (ਰੀਜਨ) ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰੇਗੀ (ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ), ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਈਸੀਸੀ (ICC) ਨੇ 2028 ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਗਲੋਬਲ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਕੋਟੇ (ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ) ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
- ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਜੋ 2026 ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਪਰ 2028 ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਯੋਗਤਾ (ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰੀ ਕੁਆਲੀਫਾਇੰਗ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਠ ਟੀਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
- ਅਫਰੀਕਾ, ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੋ-ਦੋ ਕੁਆਲੀਫਾਇੰਗ ਸਥਾਨ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਮਿਲੇਗਾ। 10 ਟੀਮਾਂ ਵਾਲੇ ਗਲੋਬਲ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਟੀਮਾਂ 2028 ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੀਆਂ।
2028 ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਕਰੇਗਾ ਆਯੋਜਨ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ 2028 ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਓਲੰਪਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਓਲੰਪਿਕ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 5 ਤੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ, 2028 ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ 26 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 5 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਠ-ਅੱਠ ਟੀਮਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦੋ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਰੇਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 13 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ।